櫻井海音、現場への粋な差し入れが話題「気配りが素敵」「テンション上がりそう」
【モデルプレス＝2025/10/29】俳優の櫻井海音が10月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。現場への差し入れを報告し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳イケメン「センス抜群」現場に差し入れしたもの
現在公開中の「マルちゃん正麺」新WebCMに出演している櫻井は、今回の投稿で「正麺カップ誕生から10周年！」とつづり、同商品を現場に差し入れをしたことを報告。積み重なったカップ麺と「櫻井海音様よりマルちゃん正麺のカップ麺の差し入れを頂きました！！」と書かれたメモが添えられた写真を載せ、「現場の皆様から非常に喜んでいただきました」「ありがとうございます」と反応も明かしている。
この投稿には「優しすぎる」「現場想い」「みんな嬉しいやつ」「テンション上がりそう」「差し入れセンス抜群」「気配りが素敵」「こういうところ好き」「好感度上がる」といった声が多数寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆櫻井海音、現場への差し入れを報告
◆櫻井海音の差し入れに反響
