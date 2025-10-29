次世代カローラの方向性を示す

トヨタは10月29日に行われたジャパンモビリティショー2025プレスデイにおいて、『カローラ・コンセプト』を世界初公開した。

【画像】様々なパワートレインやバリエーション展開が示唆！『トヨタ・カローラ・コンセプト』と現行カローラ 全33枚

このコンセプトカーは、その名の通り次世代の『トヨタ・カローラ』の方向性を示すモデルとして公開された。



ジャパンモビリティショー2025で公開された『トヨタ・カローラ・コンセプト』。 上野和秀

1966年以来、様々なボディタイプでグローバル展開され、世界一の生産台数を誇るカローラを、トヨタは『「TO YOU」誰かのためのクルマづくりの象徴』という。

『みんなのためのクルマ』としてのカローラがこれからもそうあり続けるために、世界中の道路やエネルギー事情などの違いに対応した自由なパッケージや、バッテリーEVにプラグインハイブリッド、そして内燃機関など、様々なパワートレイン搭載の可能性が示唆された。

次世代のカローラには、『地球を大切に想う気持ち』と『かっこいいクルマに乗りたい』という想いを実現するための『発明』が詰まっているという。