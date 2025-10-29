一番売れているマツダ車

10月29日、マツダはジャパンモビリティショー2025において、7月に欧州で公開した新型『CX-5』を、世界で初めて一般のギャラリー向けに公開した。

【画像】3代目マツダCX-5日本初お披露目！インターフェイス刷新、後席空間&荷室拡大で商品力大幅向上 全96枚

なお、今回公開されるCX-5は欧州仕様車であり、日本仕様に関しては2026年中の発売が予定されている。従って内外装のデザインやパワートレインに関しては公開されたが、ダイナミクスやADASなどは日本仕様発表を待つことになる。



新型マツダCX-5（欧州仕様） マツダ

マツダのミッドサイズSUV、CX-5は2012年に初代が登場。『スカイアクティブ技術』と『魂動デザイン』を初めて全面採用し、マツダの新時代を象徴したクルマだった。『機能的でありながら街中で誇らしく使える』という価値により、人気を集めた。

2代目CX-5は2016年に発表。初代の成功を引き継ぎつつ、同乗者全員が楽しめるよう『質』を高め、『エレガントで上質、洗練されたクロスオーバー』として進化した。

初代に引き続き人気を集めたCX-5は、現在、世界100以上の国と地域で累計450万台以上も販売され、多くのユーザーに愛されてきたマツダの『屋台骨』といえる存在になった。実際、マツダで一番売れているクルマは、CX-5なのだ。

そんなCX-5をフルモデルチェンジするにあたって、マツダが目指す姿は『マツダの人間中心の哲学とテクノロジーの融合により快適にそして生活そのものを豊かにする』こと。そして開発方針は、『日々の使い勝手に徹底してこだわり、C-SUV（マツダの社内基準）の王道をきわめ永くお客様に愛される』ことだという。

エモーショナルとデイリーコンフォートの両立

新型CX-5は、『魂動デザイン』や『人馬一体の走り』といったエモーショナルな（ワクワクさせる）部分と、パッケージやライドコンフォートといったデイリーコンフォート（快適）部分という、相反するものをマツダ史上最高のバランスで組み合わせたといい、これにHMI/コネクティビティやADASといった新世代価値を加えた。

エモーショナルな部分では、パワーユニットは全車にハイブリッドを設定。当面はガソリンエンジンのスカイアクティブG 2.5＋マイルドハイブリッドのみとなるが、2027年以降には新技術のガソリンエンジンである『スカイアクティブZ』＋新ハイブリッドを搭載し、欧米のエミッション規制やカーボンニュートラル燃料などに対応させる。



左：新型マツダCX-5（欧州仕様）/右：現行マツダCX-5 平井大介

人馬一体を深化させたドライビングフィールや、現行型から向上させた乗り心地に関しては詳細は公開されていないが、『一体感と快適性を両立した』ドライビング体験を提供するという。

デイリーコンフォートな部分では、ホイールベースを115mm延長したことで後席居住空間を拡大し、クラストップレベルのヘッド&フットスペースを実現。また、上下および前後に広いリアドア開口により、乗降性も改善している。リアドアの開度も大きく、スカッフプレートは幅を広げて適切な高さとして乗り降りしやすくした。

ラゲッジスペースも奥行きを45mm、荷室高を35mm拡大し、リアシートバックを倒したときの段差の少ないフラットなフロアで、広く使いやすい。サイズによるがスーツケース4個やベビーカーの縦方向積載も可能だ。

グーグル搭載で安心安全の思想を深めたコクピット

新世代価値としては、まず安心安全を追求したコクピットが挙げられる。従来型より見晴らしの良いアイポイントや細いピラー断面、ボンネット稜線の見やすさなどで、優れた視界視認性を実現した。

オルガンペダルを採用し、ペダル配置の適正化などにより、理想的なドライビングポジションが取れる。そしてわき見を最小化するレイアウトや統合ステリングスイッチの採用、必要なスイッチは残し直感的な操作は音声認識とタッチを採用するなど、運転に集中できるコクピットとした。



新型マツダCX-5（欧州仕様） 平井大介

優れた音声認識/情報集約能力を持つグーグルを搭載し、スマホ同様のナビや音声対話、またアプリの使用が可能となった。ナビはグーグル・マップで、ユーザー規模の大きさに基づくリアルタイムな情報（交通状況など）を提供する。

音声アシスタントはグーグル・アシスタントが自然な言語で対話可能な認識を行い、ナビとの連携で優れた使い勝手を提供。そしてアプリストアはグーグル・プレイでアンドロイド・スマホと共通だが、車載用途に適したアプリのみが配信可能となる。

事前取材会で車載のグーグル・アシスタントを試す機会があったが、普通の会話でレスポンス良く反応し、煩わしい操作もなく、使い勝手を高めて運転に集中できることが実感できた。

欧州仕様車のコクピットでは、メーターパネルは10.25インチのフル液晶ディスプレイ、その上には大型ヘッドアップディスプレイ、そしてインパネ中央には12.9もしくは15.6インチのタッチディスプレイが備わる。

ステアリングホイールのスイッチは静電センサー付きで押し心地も良い。音声認識を大型ディスプレイによるコクピットは、シンプルでいかにも使いやすそうだった。

日本仕様も、基本的には同様の装備が搭載されるはず。まずは日本仕様CX-5の登場が待たれるところだ。

マツダCX-5のスペック

マツダCX-5 2.5L GE FWD（欧州仕様車）

全長×全幅×全高：4690×1860×1695mm（ルーフレール含まず）

ホイールベース：2815mm

ラゲッジルーム容量：583L

タイヤサイズ：17インチまたは19インチ（サイズ不明）

車両重量：1629kg（17インチ）、1664-1687kg（19インチ）



新型マツダCX-5（欧州仕様） 平井大介