ハウス食品の「うまかっちゃん」シリーズより、新商品「うまかっちゃん＜濃厚新味 あごだしとんこつ＞」が数量限定で、11月3日に発売されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

新商品は、「うまかっちゃん＜濃厚新味＞」シリーズとして初のバラエティ製品。「濃厚新味」ならではのとんこつスープに、長崎県産焼きあごの旨みを加えたスープが特徴です。麺は同シリーズで好評の特製「細カタ麺」を採用。濃厚スープとの絡みの良さを活かして仕上げられています。

開発のきっかけは、「濃厚新味」の濃厚スープの味わいや、「細カタ麺」の魅力をより多くの人に届けたいという思いからだったといいます。

そこで開発チームは、九州の食文化に根付いた「あごだし」に着目。祝い事にも使われる高級食材であること、そして同じく細麺の「五島手延べうどん」との親和性が高いことから「細カタ麺」との相性も良いと考え開発が進められました。

ハウス食品は、「うまかっちゃん」ファンをはじめ、とんこつラーメンを好む多くの人に「通常の『うまかっちゃん』とは一味違う、より特徴的に仕上がった本製品をお試しいただきたいです」と話します。

なお、「うまかっちゃん＜濃厚新味 あごだしとんこつ＞」の販売エリアは近畿・中国・四国・九州および沖縄地区のスーパーなどで、価格は1食入りが税別136円、5食パックが税別680円となっています。

