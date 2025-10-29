【RMZ-015 セイバータイガー レイヴン仕様】 11月5日 予約受付開始予定

タカラトミーは「T-SPARK」より11月5日に予約受付を開始する1/100スケールプラモデル「RMZ-015 セイバータイガー レイヴン仕様」についての追加情報を公開した。

同製品はコンバーチブル仕様として、ノーマルの「セイバータイガー」用武器と赤い装甲パーツが付属。選択式で組み立てられるという。この他「セイバータイガー」シリーズは「シュバルツ スペシャル」として8月に発売している。

