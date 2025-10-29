目黒蓮、『ザ・ロイヤルファミリー』第4話でついに登場！プロデューサーが明かした“涙の撮影秘話”
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』(TBS系、毎週日曜よる9時)2025年11月2日(日)放送の第4話で、Snow Man・目黒蓮さんが演じる“物語の鍵を握る重要な人物”がついに登場する。第3話まで一切姿を見せず、ファンの間でさまざまな憶測を呼んでいた目黒さんの役どころがいよいよ明らかに。加藤章一プロデューサーが語った「思わず涙が出た」という撮影秘話とともに、第4話の見どころを紹介する。
【画像】『ザ・ロイヤルファミリー』第4話に登場する目黒蓮
■第3話終了後、目黒蓮がついに姿を現す
10月26日放送の第3話終了後、予告映像に映し出された目黒さんの姿に、SNSでは「思わずキターッと叫んでしまった」「楽しみすぎる」と喜びの声が相次いだ。そして、目黒さんの役どころについて、ファンの間ではさまざまな推理が飛び交っている。「身長的にジョッキーは考えにくいから何の職業なのか謎」「獣医とか装蹄師とか？」といった考察から、「病院での出会いというのがなぜか少しひっかかる」という鋭い指摘まで。原作を知るファンからは「読んでる人ならどの役かわかるかも」という意味深な発言も。こうした考察合戦もまた、放送を待つ楽しみの一つとなっている。
■撮影現場で起きた“奇跡の瞬間”
本作のプロデューサーである加藤章一さんは、これまで目黒さんと映画『わたしの幸せな結婚』(2023年)や金曜ドラマ『トリリオンゲーム』(2023年)で一緒に仕事をしてきた。そして今回のキャスティングについて「かなり早い段階から『目黒くんにやってほしい』と考えていました」と語る。目黒さんに託されたのは「非常に繊細で、物語を大きく左右する役」だという。
北海道での撮影では、プロデューサーをして「思わず目から涙が出るほどの画が生まれた」と言わしめた瞬間があった。それは目黒さんと馬が触れ合うシーン。撮影スタッフは、時代劇などで馬に乗る機会が多い妻夫木さんのアドバイスを受け、必要最低限の人数で臨んだという。最初は警戒していた馬も、目黒さんの穏やかな佇まいに次第に心を開き始める。そして撮影が進むにつれ、馬のほうから自然に目黒さんへと歩み寄っていく姿が捉えられた。
「やっぱりお願いしてよかった」――プロデューサーのこの言葉が、作品における目黒さんの存在の大きさを物語っている。
■第4話のあらすじと見どころ
2025年11月2日(日)放送の第4話では、1億円で購入されたロイヤルホープが抱える問題が明らかになる。極端に警戒心が強く、手練れのスタッフも手を焼く繊細な馬。そんな難しい馬と向き合うため、栗須(妻夫木聡)と調教師の広中(安藤政信)は、岩手競馬所属の金髪ジョッキー・佐木(高杉真宙)に希望を託すことに。
しかし佐木には過去に問題を起こした経歴があり、地方競馬から中央競馬への道のりは険しい。それでもあきらめない栗須は、記者の平良(津田健次郎)の協力を得ながら粘り強く交渉する。一方、ロイヤルヒューマン社にもあるスキャンダルが発覚して…。
すでに3話を経て、妻夫木さん演じる栗須栄治と佐藤さん演じる山王耕造の関係性は確固たるものとして描かれてきた。そこに目黒さんが加わることで、物語はどう変化するのか。プロデューサーは「目黒さんが変化させ、そこに新しい空気を生み出してくれるはず」と期待を寄せる。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第4話は2025年11月2日(日)よる9時放送。目黒蓮さんの登場を、ぜひリアルタイムで確かめてほしい。
