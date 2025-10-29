2ローターターボとモーターで航続距離800km

マツダは、ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025のプレスカンファレンスにおいて、今回の展示テーマである 2035年『走る歓びは、地球を笑顔にする』を具現化する2台のビジョンモデルを世界初公開した。ここでは『マツダ・ビジョン・クロスクーペ（MAZDA VISION X-COUPE）』を紹介する。

【画像】2ローターターボ＋モーターで510ps！新フラッグシップ『マツダ・ビジョン・クロスクーペ』 全11枚

ビジョン・モデル1は、『魂動（こどう）デザイン』をさらに進化させたスポーツクーペ。パワートレインには2ローターのロータリーターボエンジンとモーター、そしてバッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載している。最高出力はシステム総合で510psを発生し、モーターだけでも160km、エンジンとトータルで800kmの航続距離を実現している。



マツダ・ビジョン・クロスクーペ マツダ

このエンジンは微細藻類由来のカーボンニュートラル燃料に対応しており、またマツダ独自のCO2回収技術『マツダ・モバイル・カーボン・キャプチャー』も搭載。この組み合わせで、走れば走るほど大気中のCO2を削減できる仕組みだ。回収したCO2はシステムの金属に吸着され、農業や化学品、燃料などに再利用していくという。

スタイリングは、伸びやかな4ドアファストバッククーペだ。本稿執筆時点では写真しか見ておらず、テールゲートを備えているかは分かりにくい。フロントマスクはグリルレスで、エンジン車だから下側の大きなインテークからラジエターに空気を送り込むようだ。

新たなフラッグシップモデルの提案

ボディサイズは全長5050mm、全幅1995mm、全高1480mm、ホイールベース3080mmとなり、日本市場で一番大きいCX-80が全長4990mm、全幅1890mm、全高1710mm、ホイールベース3120mmだから、新たなフラッグシップモデルの提案と言える。

インテリアは、大きめのセンターコンソールでリアシートまでセパレートされた4シーターだが、リアシートの居住性も高そう。水平基調のインパネには3連メーターが並び、助手席前にはディスプレイも備わるようだ。



マツダ・ビジョン・クロスクーペ マツダ

なお、このCO2回収装置はマツダが参戦しているスーパー耐久レースにおいて、2026年シーズンから参戦車両に搭載して実証実験を行う予定だ。