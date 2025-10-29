人生は下り坂ばかりではない…最新研究でわかってきた「年齢とともに向上する能力」

高血圧、関節炎、物忘れ。長生きすればするほど、どこかに不調が現れる。

「年のせい」なのか、それとも「病気」なのか。その境界線は曖昧だ。老化によるすべての変化が悪いわけではない。失われるものがある一方で、向上するものもある。では、歳を重ねることで何が衰え、何が磨かれるのか。

世界的な長寿研究の第一人者、スタンフォード大学長寿研究所所長のローラ・L・カーステンセン博士が、加齢にまつわる神話と誤解を解き明かした『スタンフォード式 人生のよりよき科学』より一部抜粋、再構成してお届けする。

️老化と病気は同一ではない

「老化」を「病気」と同一視されると私は戸惑うが、この同一視には多少の真実が含まれている。高齢ならなおさらだ。健康状態の悪化と高齢はあまりに強く結びつけられていて、通常の老化と病的な老化を区別すべきでないという科学者すらいる。

この件について、私は先日、ベルリンにあるマックス・プランク人類発達研究所の元所長であるポール・バルテスと興味深い話をした。私は、老化の問題の多くは実際には病気の問題ではないか、という持論を展開した。ポールは反論した。「でも、90歳でまったく病気がない人はいませんよ」

これは基本的に正しい。老化は慢性病のリスクと結びつけられている。それには2つの理由がある。第一に、ある問題が徐々に大きくなるのには時間がかかる。

たとえば、時間の経過にともなってすべての人が経験する骨量の低下が、やがて骨粗鬆症（こつそしょうしょう）を引き起こす。

あるいは、徐々に血圧が高まり、いつしか高血圧症を発症する。第二に、通常の老化に関連する機能低下によって、心臓病やがんなどの病気にかかりやすくなる。長生きすればするほど、どこかがおかしくなる可能性も高まる。

どの状態が純粋に病的なもので、どの状態がたんなる老化の結果なのか、見分けがつかないこともある。たとえば、糖尿病は若い人より高齢者に一般的な病気だが、高齢者の多くは罹患していない一方で、若い人にも患者がいる。また、糖尿病は治療できる。

もっと区別が微妙な事例もある。関節炎も高齢者に一般的な病気だが、通常の生活でも軟骨はすり減る。血管が硬くなるのは通常の老化の一部と考えられているが、動脈の壁に脂質が溜まる「アテローム性動脈硬化症」は高齢者以外もかかる病気である。腎機能は通常の老化でも衰えるが、年齢とともに感染症にともなう腎不全のリスクが高まる。

また、「通常」の状態と病的な状態のあいだのあいまいさは、身体の老化と同様に脳の老化を考えるときにも表れる。長生きをすれば誰でも認知症になるのだろうか。それとも、認知症は老化にともなってほとんどの人に見られる変化の究極のかたちなのだろうか。

️認知症は病気だが健康でも機能低下はある

教科書的な答えは、認知症は通常の老化ではなく、病気だということだ。しかし、最も健康であっても、老化にともなって認知にマイナスの変化があり、記憶力、注意力、言葉などに軽い機能低下があるのは明らかだ。これらすべての共通点は、年齢にともなうすばやさの低下と、その波及効果だ。

たとえば、新しい情報を学ぶのに時間がかかるようになる。集中することも、無関係な情報を無視することも難しくなる。適切な言葉を記憶から引き出しづらくなる。人の名前についてはとくに顕著で、パーティーで恥をかく場合もある（50歳以上の社交会場では名札を必須にしたほうがいい）。

すばやさの低下にともなう最も一般的な症状は、記憶力の低下だろう。高齢者が何か質問されて、「お答えにどのくらい時間が必要ですか？」のようなオチがつくジョークはありふれている。

しかし、あらゆる種類の記憶が衰えるわけではない。自転車の乗り方やキーボードの打ち方など、何かを行う方法の記憶である手続き記憶は、老化にほとんど（あるいはまったく）影響されない。ペダルをどのくらいの力で踏むかを思い出すのには苦労しない。足が覚えているかのように感じられる。概して、これらの作業は心理学者が「自動的」と呼ぶほど体に染みついていて、無意識で行える。

️老化による作動記憶の低下

最も目に見えて機能が低下する記憶はワーキングメモリ（作動記憶）だ。これは、作業中に一時的に複数の情報を覚えておく能力である。このような記憶力は、新たな情報の処理と保存、さらには問題の解決に必要になる。2＋2を計算するには、両方の数字を同時に覚えておかなければならない。

ワーキングメモリの変化は避けられないように思われ、ワーキングメモリをはじめとする情報処理関係のいくつかの要素の劣化は、人種、性別、教育、富にかかわらずさまざまな人物について詳細に記録されてきた。長生きする人は、これを完全に避けることはできない。じつは、劣化は成人してまもなく始まっている。身体の老化と同様に、脳の老化もゆっくりだが着実に進む。

しかし、身体の変化と同じく、通常の生理学的な老化にともなう精神機能の衰えはやや控えめだ。作業は遅くなるが、学習や問題解決が阻害されるわけではない。こうした変化は、大半の人にとって主観的には歓迎されないが、日常生活が送れなくなるわけではない。

さらに、変化の方向は下り坂ばかりではない。年齢とともに低下しない能力、それどころか向上する能力もある。世界に対する知識が向上するとともに、語彙力や文化的洞察力も向上する傾向がある。また、50歳以上の人は、若者に比べて政治や世界情勢についてよく知っている。

バージニア大学の認知心理学者、ティム・ソルトハウスは、ワーキングメモリが衰えるにもかかわらず人の機能が落ちない理由として、蓄積された知識が重要だと考えている。年齢が高いほうが知識の吸収は遅いかもしれないが、同様の状況、経験、話題に関する知識によって、若い人を上回る業績を挙げることも多い。ある古典的な研究でソルトハウスは、クロスワードパズルのうまい人は歳とともにさらに上達することを示した。高齢者は言葉を探すのに時間がかかるかもしれないが、より多くの言葉を知っているからだ。

