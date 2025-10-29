STIとウィルダネスの2本柱

スバルは、ジャパンモビリティショー2025に『フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ』と、『アウトバック・ウィルダネス・プロトタイプ』を出展する。どちらも市販を見据えたモデルだ。

【画像】アドベンチャーを表現！スバル・フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ 全30枚

現在スバルは、ブランド再構築として大きく2本の柱を据えた。ひとつはパフォーマンスとして『STI』があり、もうひとつはアドベンチャーとしてこの『ウィルダネス』が置かれた。すでにアメリカでは、3車種を市場投入している。



スバル・フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ スバル

スバル商品事業本部プロジェクトゼネラルマネージャーの只木克郎さんは「ウィルダネスは、お客様の探求心に応えるべく、クルマを用いて行動範囲を広げることで、新しい経験を通じて人生を豊かにしてもらいたいという考えで開発しています」と語る。

そして、ウィルダネスが実現したいこととして、「普段使いのクルマのままで一歩先までたどり着くことができる。行動範囲が広がって新しい経験につながったり、そこでいままで見えなかったような景色が見られたりする。そういった経験を提供すること」と述べる。

「スバルとしては、自然を『制覇する』のではなくて、自然と『共に生きる』という価値観を後押ししたい。その一歩先までたどり着くために何を兼ね備えておけばいいのか、そういった考え方で開発しています」とその指針を説明した。

普段使いから冒険の旅まで

そこでウィルダネスは、基準車に対して基本諸元が変更された。

具体的には、最低地上高やアプローチアングル、デパーチャーアングルを拡大することで、深い轍や、突起があるような悪路でも安全に走行が可能になった。



スバル・フォレスター・ウィルダネス・プロトタイプ スバル

加えて走行性能も向上。ギア比を低く変更することで低速トルクを使いやすくしたり、ATタイヤによって悪路での走破性を高めたりもしている。さらに牽引容量を上げることで、実用性も向上させた。スペアタイヤもATタイヤを搭載することで、万が一パンクしても安全に帰れるようにしている。

こういった考えのもと、「悪路走破性とアウトドアでの実用性を伸長させて、普段使っているいつものクルマでそれらを可能にすることがウィルダネスです。米国のみならずグローバルにこのウィルダネスを展開していきたいと考えています」とコメントした。

フォレスター・ウィルダネスは前述の機能性向上に加え、冒険心を誘起させるような専用の外観に仕立てられており、この米国仕様を基にしたプロトタイプが今回出展されたモデルだ。

只木さんは、「こういった仕立てで日本のお客様に届けられる準備を進めています」と語る。仕様差や走行性能差は「サードパーティを用いたカスタムではなく、安心できる技術を持つ自社開発品として提供したい」とのことだ。

最後に只木さんは、「スバルらしい日常と非日常の両立を目指し、自然を楽しんで、旅の過程や体験そのものを大事にしている方々に共感してもらいたいと思って開発してきました。スバルは他のブランドとは異なる存在になるべく、アドベンチャーピラーを担う重要な車種シリーズとして、このウィルダネスを進化させていきたい」と思いを語った。