手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。総合内科専門医の梶尚志先生は、「更年期の症状は、単に年齢によるホルモンの変化だけでなく、個々の体質や生活習慣によって大きく異なります」と語ります。そこで今回は、梶先生の著書『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』から抜粋し、ホルモン治療に依存しない更年期対策をご紹介します。

【イラスト】健康は生活習慣の見直しから

* * * * * * *

更年期症状を重くする習慣、軽くする習慣

更年期の不調の感じ方には、大きな個人差があります。

同年代で、同じように女性ホルモンが変動しているはずなのに、毎日がつらいと感じる人もいれば、ほとんど気にならなかったという人もいます。

この差を生んでいるのは、生まれ持った体質だけではありません。

ふだんの生活習慣や、日々の食事の内容も、大きく影響しているのです。

更年期症状を悪化させる原因は……

とくに気をつけたいのが、無理なダイエットや慢性的なストレス、そして睡眠不足。

これらはホルモンバランスを乱しやすく、更年期症状を悪化させる原因になります。



『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』（著：梶尚志／あさ出版）

一方で、必要な栄養をしっかりとって、生活リズムを整えて過ごしていると、不調が出にくくなったり、症状が軽く済むこともあります。

毎日の過ごし方によって、更年期のつらさが大きく変わる可能性があるのです。

食材選びの前に見直してほしいこと

更年期の食事について話していると、よく「どんな食材がいいですか」「何を食べればいいのでしょうか」といった質問をいただきます。

たしかに食材選びは大切ですが、その前に見直してほしいのは「ちゃんと食べているかどうか」。

体型が気になって食事を抜いたり、家事や仕事に追われて食事の時間がとれなかったりして、「朝は何も食べない」「昼はパンだけで済ませる」といった食生活の方も少なくありません。

結果として、１日に必要なカロリーをきちんと食べられていない人が多くなっています。

体調がすぐれない、疲れやすい、気分が落ち込みやすい……。こうした不調の背景には、栄養不足が関係しているケースがとても多いのです。

食べていない人ほど、つらくなりやすい

私たちの体は、食べたものを材料にしてホルモンをつくり、自律神経や内臓の働きを支え、体温を保っています。

タンパク質や脂質、ビタミン、ミネラルなどが不足すれば、体のバランスがくずれて、さまざまな不調があらわれやすくなります。

「食べていない人ほど体調が悪くなりやすい」というのは、栄養療法に取り組む医師のあいだでは、よく知られた事実です。

※本稿は、『更年期の不調の原因は栄養不足が9割』（あさ出版）の一部を再編集したものです。