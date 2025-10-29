「本当は疲れているのに＜いつのまにか、休みたくても休めなくなってしまう＞人がいる」そう警告するのは、産業医として活躍する精神科医の尾林誉史先生です。尾林先生は、サラリーマン時代に自身や周囲のメンタル不調に遭遇。そこで見た産業医の現状を憂い、産業医になるために会社を退職、医学部へ進学し精神科医となりました。そんな尾林先生が休めなくなってしまった人へ、やさしく「休み方」を教える著書『精神科医が教える休みベタさんの休み方』より、一部を抜粋して紹介します。今回は「人間関係の考え方」について。

頑張っても、説明のつかない偶然の要素がある

『外資系保険会社で不動の営業成績ナンバーワンが教える XXプレゼン術』とかいう本が売れていたりします。

何か秘密があるなら知りたいと思うわけですし、僕も書店に並んでいたらちょっと開いて見ちゃうこともあるんです。

でも、そういう本を読んで気がつくことは、実力とか根性だけではたどり着かないんだなということです。

もちろん、その方の志が高いとかいうことはあると思います。しかし、それが備わっていればみんな同じように成功する保証なんてない。たまたまいい部署でいい上司とめぐり会って、そこから展開が変わっていったりするわけです。

イチローだって仰木監督に出会わなければああはならなかったかもしれない。練習しないでふてくされてたわけなんですから。

努力しても仕方ないとか、志を持っていても仕方ないとかいうことを言っているわけではありません。

ただ、「頑張っているのに、なんで自分はうまくいかないんだろう」というのは見当違いな悩み方だと思うのです。

そこには、出会いとか、運不運とか、説明のつかない偶然の要素がある。

そういうこともふまえて、仕事やキャリアについて考えていくほうがいいということです。

人間関係は3つのタイプに分けて考える

人間関係は、自分さえ頑張ればどうなるというものでもないし、すべて相手が悪いというわけではない。必要以上に振り回されないためにはコツがあるように思います。

相手をいくつかのグループに分けて考えてみましょう。



＜その１＞なかなかうまくいかない相手

明らかなパワハラ上司や、明らかに無能な人は、極端な一部の人たちです。

こういう人が存在するのだと認めるしかない。どうしたって、てこでも動かないし、変えることなんかできない。

事故だと思ってあきらめ、一定期間やり過ごすしかありません。

＜その２＞わかり合えるかもしれない相手

大部分の人たちは、あまり極端でなく、性格の分布を図にしたら、だいたい中心付近に密集しています。

そういう人たちとは、付き合い方をちょっと工夫してみれば、わかり合えるかもしれません。

お互いに人間同士なのですから、よく思われたいという感覚は、当然です。

それがうまくいかなかったときにはちょっとへこむのも当然だし、望んだ通りに良く思ってもらえたらガッツポーズになるのも当たり前です。

「こういうときは、ここまで言っていいんだな」とか、「意外とこういうことをすると喜ばれるな」とかいう、健全な人間同士の押し引き、やりとり、機微のようなものは、そういうところでしか学べません。

この (2) のタイプの人たちに対しては、そこを頑張るのはいいことです。



『精神科医が教える 休みベタさんの休み方』（著：尾林誉史／すばる舎)

＜その３＞こちらのためを思ってくれる相手

もうひとつ、少数の素敵な人たちがいます。

人格も良くて好意的なタイプ。こちらのためを思ってくれて、慮（おもんぱか）ってくれる。そのうえ、あなたを引き上げてくれるような力まであったら、超ラッキーです。

宝くじ前後賞合わせて10億円のような、こういう人たちに出会えることだって可能性がないわけではありません。

この (3) のタイプの人にめぐり会えたら、思い切ってその人の懐に飛び込んでみることです。とことん学んで、チャンスをもらい、飛躍していけます。

以上のようなカテゴリーに合わせて、 (1) には頑張らない、 (2) にはちょっと頑張ってみる、 (3) には頑張らなくてもうまくいってしまう、ということでしょう。

(1) や (2) の人たちに向かう場合に大切なのは、うまくいかなくても思い詰めてしまわないことです。

こういうこともあって仕方ないのだと、ときには立ち止まり、ゆっくり考えてみる時間を作っていただければと思います。



「自分のせいだ」という思考に飲み込まれない

人間関係では、気持ちの整理の仕方というのが、とても大切です。

「自分が悪いのだ」「また相手を怒らせてしまった」などと考える日々が続くと、メンタルが落ちて元気がなくなっていきます。

要は、「減点法思考」に陥っているということです。

加点式に考えられなくなっている。目の前に自分にとって望ましいことがひとつもないわけではないはずなのに、マイナスに映るものばかりがクローズアップされていく。

自分にとってプラスなことのほうは見ないようになってしまう。「こんなの数に入らない」とか「たまたまだ」とか言って、カウントしない意固地さが前面に出てきている。

ネガティブなことだって、たまたまだったりもする。それが際立って見えてしまうというのは《認知のゆがみ》です。

よく、「その日にあったうれしかったことを3つ書き出してみましょう」といいます。身の回りには、ハッピーなことも楽しいこともあるのをちゃんと認識していくようになるからです。

なお、こうした人間関係の問題がいったん落ち着いても、何年後かに、また別の認めてくれない上司や不機嫌な職場に出遭うこともあるかもしれません。そうしたらまた気持ちが後ろ向きになってしまうこともあるでしょう。

それでも、「自分はああいう環境にいて悩んだことがある」という経験がある人は、飲み込まれないように距離を取るセンサーがはたらくはずです。

以前と同じようなスピードで飲み込まれていくことなく「この考え方でいくと、また自分がつらくなるばっかりだ」と気がつく。前より少し冷静に把握することができるのは大きいでしょう。

