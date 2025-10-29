ロッキン「COUNTDOWN JAPAN 25/26」全出演者発表 Six TONES、TXT、INI、サカナクションら、初の5日間開催
ロッキング・オン・ジャパンが29日、12月27日から31日までの期間、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催する音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」について、Six TONESやINIら全アーティストを発表。チケット第2次の抽選先行受付もスタートした。
【画像】「COUNTDOWN JAPAN 25/26」出演者一覧
同フェスは2003年から始まった日本最大の年越しフェス。直近2年間のチケットは第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウトし、昨年は4日間で15万8000人を動員した。
今年は初の5日間開催となり、2019年以来6年ぶりにMOON STAGEも復活。屋内フェスでも広大なステージエリアと前方抽選システムによって、快適で平等なフェスを追求する。
【「COUNTDOWN JAPAN 25/26」全出演者】
■12月27日（土）
アルステイク／Enfants／UNFAIR RULE／Omoinotake／KALMA／きゃりーぱみゅばみゅキュウソネコカミ／Conton Candy／櫻坂46／シャイトープ／SUPER BEAVER／SKY-HI／Da-iCE／DISH//／／TETORA／TWS／トゲナシトゲアリ／NiziU／Novelbright／BURNOUT SYNDROMES／Vaundy／HANA／Furui Riho／Blue Mash／BOYNEXTDOOR／宮野真守／milet／MAISONdes／ヤングスキニー／『ユイカ』／Little Glee Monster／緑仙／レトロリロン
■12月28日（日）
INI／Aooo／弌誠／UVERworld／Awich／かいりきベア／カネヨリマサル／キタニタツヤ／CUTIE STREET／CLAN QUEEN／Creepy Nuts／KUROMI／KEIJU／35.7／Chevon／SHISHAMO／菅原圭／須田景凪／すりぃ／Dannie May／CHiCO with HoneyWorks／TOOBOE／NEE／煮ル果実／乃紫／NOMELON NOLEMON／FRUITS ZIPPER／マカロニえんぴつ／muque／紫 今／LANA／LE SSERAFIM／Reol
■12月29日（月）
アイナ・ジ・エンド／amazarashi／Arakezuri／アンジュルム／Age Factory／HY／CANDY TUNE／クリーブハイブ／コレサワ／Saucy Dog／サカナクション／Juice=Juice／Tani Yuuki／超能力戦士ドリアン／This is LAST／東京スカバラダイスオーケストラ／TRACK15／トンボコープ／にしな／NEXZ／ねぐせ。／ハルカミライ／BAND-MAID／Hump Back／HERO COMPLEX／FUNKY MONKEY BABY'S／FOMARE／berry meet／bokula.／My Hair is Bad／マルシィ／moon drop／礼賛
■12月30日（火）
AKASAKI／ASIAN KUNG-FU GENERATION／ACIDMAN／新しい学校のリーダーズ／[Alexandros]／indigo la End／KANA-BOON／カメレオン・ライム・ウービーバイ／Cloudy／kurayamisaka／サンボマスター／shallm／スキマスイッチ／ストレイテナー／sumika／DXTEEN／TOMORROW X TOGETHER／TOMOO／なきごと／BUMPOF CHICKEN／ハンブレッダーズ／羊文学／ヒトリエ／Fear, and Loathing in Las Vegas／flumpool／Base Ball Bear／miwa／ヤバイTシャツ屋さん／リーガルリリー／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／Laura day romance／ロクデナシ
■12月31日（水）
秋山黄色／ano／おいしくるメロンパン／THE ORAL CIGARETTES／川崎鷹也／the cabs／9mm Parabellum Bullet／KUZIRA／Kroi／go!go!vanillas／佐野元春 ＆ THE COYOTE BAND／サバシスター／the shes gone／女王蜂／SIRUP／シンガーズハイ／水槽／四星球／ずっと真夜中でいいのに。／Six TONES／センチミリメンタル／チョーキューメイ／Chilli Beans／Tele／10-FEET／仲井戸“CHABO”麗市／なとり／ナナヲアカリ／猫背のネイビーセゾン／NELKE／Novel Core／THE BACK HORN／Bialystocks／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT／フレデリック／HEY-SMITH／Paledusk／Maki／マキシマム ザ ホルモン／MUCC／め組／luv／WurtS
