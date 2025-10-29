ゴールドのホイールとブルーのボディ

スバルは、ブランドのふたつある柱のひとつ、パフォーマンスの未来を表現するバッテリーEVのコンセプトカー『パフォーマンスE-STIコンセプト』を、ジャパンモビリティショー2025で公開した。

「スバルが描くパフォーマンスの未来、その象徴となるのがパフォーマンスE-STIコンセプトです」と話すのは、スバル技術本部車両開発統括部担当部長の中路智晴さんだ。



同社が目指すのは『五感を揺さぶる感動の走り』。「このモデルは、多様なパワーユニットの可能性があるバッテリーEVの技術を最大限にいかし、スバルならではのドライビングの楽しさを追求した1台のモデルです」と紹介する。

デザインは『毎日使えて、毎日ワクワクできる、日常を刺激するパフォーマンカー』を目指した。「バッテリーEVだからこそ可能になるパッケージング、優れたハンドリングを実現しながら、驚くほどの室内空間と実用性を両立しています」とのこと。

「STIのヘリテージ、DNAを進化させたダイナミックな造形とともに、ダウンフォースと空気抵抗のバランスを追求した空力フォルムからも、スバルらしい走りの楽しさを感じていただけるでしょう」と自信を見せる。

その造形について中路さんは「フロントのSTIと書いてある部分。昔のインプレッサといえば、フォグライトカバーがそこにありましたよね。ウイングも、当時大きいものが装備されていましたし、レース車両のデザインエッセンスはフロント下回りのグリルのあたりに取り入れています。そしてスバルといえば、ゴールドのホイールとブルーのボディですよね」と語る。

支える基盤は低重心と高効率

走りを支える技術についてまず、『人を中心としたパッケージング』を挙げる。この思想は、スバル360の時代からずっと大切にしてきた哲学だという。

「理想のドライビングポジション、開けた視界、運転に必要なもの全てが正しい位置に配置されている。これこそが安心してパフォーマンスを楽しむための絶対条件だと私たちは考えています」



人を中心としたパッケージングを支える基盤が、『低重心』と『高効率』。

「低ハイトの円筒電池を床下に配置することで室内スペースを確保しながら、車両の全高を抑えました。これによって従来のガソリン車に比べて約15%以上の低重心が可能になっています」

さらに、ルーフを低く抑えることで空気抵抗を低減しエネルギー効率も向上させ、闇雲にバッテリー容量等を増やすことをせずに、結果として軽量化も実現。

また、冷却システムもセルの側面を直接冷却する方式を採用。これによって常にセルを最適な温度を保つことができることから、安定した性能を発揮できるという。さらにバッテリーの耐久性も向上するのだそうだ。

エブリデイスーパーカーを作ろう

さらに、『ダイナミック・スティッフネス・コンセプト』（新車体動剛性コンセプト）と呼ばれる構造車体構成の新しい考え方も盛り込まれた。

中路さんは、これまで開発時に不思議な体験を何度もしてきたという。それは「剛性値が高いはずなのに走りがしっくりこない。逆に剛性が低いはずなのになぜか違和感がない」というものだ。



こうした体感とデータ分析を組み合わせて導き出したのがこのダイナミック・スティッフネス・コンセプト。

「エネルギーの流れ、伝達時間、周波数を設計対象として扱う新しい剛性思想。この考えに基づくことで、軽量かつ高効率な車体が実現し、従来のスバル・グローバルフラットフォームを超える動的質感、例えば『雑味のないしっかり感』や、『ドライバーが意のままに操る感覚』を、さらに高い次元で実現できるようになります」と話す。

同時にサスペンションも新設計された。

「フードの高さが従来に比べ5%以上低減することで、スタイリングと低重心の両立が図られます。さらにサスペンションの転舵軸とタイヤの回転中心（マスオフセット）をさらに縮小することで、操舵に対する応答性がより一層向上。走りの質感をもう一段上げられます」

そのほか、バッテリーEVにありがちな車両からのインフォメーションの少なさを補うために「XYZ軸とその軸の回転を含めた6軸以外に、音や微細な振動など五感を使って車両の状況を判断していることに注目し、スバル独自の『クルマと対話するテクノロジー』を取り入れました」。

中路さんは、「私たちが目指すのは、五感を揺さぶる感動の走り、そして意のままに操る運転体験です。このコンセプトを実現するために、着実に研究改造を進めていきます。日々の運転で思わず笑顔がこぼれるような、そんな、『エブリデイスーパーカー』の世界を、スバルは本気で目指しています」と締めくくった。