48歳・氷川きよし、美容ブランドアンバサダーに初就任 驚きの美貌を披露「世間をざわつかせたい」
歌手の氷川きよし（48）が、再生医療スキンケアブランド『iCell（アイセル）』のブランドアンバサダーに就任し、29日、都内で行われた就任発表会に登場した。氷川が美容ブランドのアンバサダーを務めるのは今回が初めてとなる。
【全身ショット】爽やかで素敵…！ブルー×ホワイトの衣装で登場した氷川きよし
“KIINA（キイナ）”としても活動し、その美意識の高さも話題となっている氷川は、今回のブランドアンバサダー就任に「20年くらい前から美容が好きで夢だったので、今回は夢が一つかなったようでうれしいです」とにっこり。「使った方がキレイになって、生き生きしている姿を見られるとうれしいです。幸せの連鎖を作っていけるような存在になりたい」と語った。
毎日寝る前に商品を使っているという氷川は、MCも驚くほどの美貌を披露し「化粧ノリが全然違う」と使用感を明かす。「48歳じゃないですか。誰しも若くいたいですし、若く見られるとうれしいから、肌は良い状態で保ちたい。老けたねと言われると切ないですし（笑）。30代は『老けたね』って言われることも多かったんですけど、今は年齢よりも若く見ていただけているのかなと思います」とほほ笑んだ。
唯一無二の存在として挑戦を続ける氷川。「いかにキレイに年齢を重ねるかが大事」だといい、「更新し続ける姿勢を大事にしている。常にできなさそうなことにチャレンジし続けることが大事なんじゃないかなと思います。歌手・氷川きよしとしても、表現者・KIINAとしても、誰も傷つけないようにもっといろんなことを発信して、世間をざわつかせたいなと思います」と今後の活動への思いを語った。
