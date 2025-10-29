結婚記念日に“おりがみ指輪”のプレゼント…わが子からの温かい祝福が「すてき過ぎ」「幸せいっぱい」と話題 吉田明世が9回目の記念日を報告
フリーアナウンサーの吉田明世（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。9回目の結婚記念日を迎え、子どもたちから“手作りの指輪”を贈られたことを報告し、その心温まるエピソードに反響が集まっている。
【写真】「すてき過ぎ」「幸せいっぱい」子どもから贈られた“おりがみ指輪”を手にはめた吉田明世夫婦
投稿では、木目調テーブルの上に重ねられた夫婦の手元と、ピンクとイエローのおりがみで作られた指輪を写した写真を公開。「娘に『実はママとパパ、今日結婚記念日なんだよね〜』と何の気なく伝えたら何やら机の下でモゾモゾ…」とつづり、娘が大急ぎで手紙と“おりがみ指輪”（ケース付き）を作ってくれたと明かした。さらに「そのあと息子はなぜかパパに王冠を作ってプレゼントしていた」と、兄妹それぞれのサプライズも紹介している。
吉田は「結婚記念日を子どもたちにお祝いしてもらえる日が来るなんて！」「優しく育ってくれてるなぁってとっても嬉しくなりました」と感慨深げに語るとともに、「夫よ、10年目もよろしく頼むよ」と感謝を込めた。
コメント欄には「キュンキュン」「幸せいっぱいのステキなご家族」「温かい結婚記念日ですね〜こちらまで幸せな気持ちになりました」「すてき過ぎます そして泣けます」「理想の家族です」などの温かい声が続々と寄せられている。
吉田は2016年に結婚。18年5月に長女、20年12月に長男が誕生し、19年1月いっぱいでTBSを退社してフリーに転身。家族で迎えた記念日に、多くの祝福が寄せられた。
