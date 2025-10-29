大きな変化点は、内外装、荷室、動力性能

スバルはジャパンモビリティショー2025に、近々発売予定のBEV『トレイルシーカー』を出展。4月に開催されたニューヨーク・オートショーでお披露目されたモデルの日本仕様だ。

スバルの国内市場ではソルテラに続く2車種目のBEVがトレイルシーカー。先般アメリカで発表された『ソルテラ』の商品改良車をベースに、見た目はアウトバックのBEVというイメージに仕上げられた。



スバル・トレイルシーカー スバル

ソルテラからの大きな変化点は3つ。内外装、荷室、動力性能だ。

外装は、「ソルテラが少し都会向けに洗練された方向に進化させたのに対して、こちらはラギット方向に大きく進化させ、大型の樹脂グラッティング、ルーフレールを装備。フロント、リアとも、よりラギットな方向で仕上げています」と話すのは、スバル商品事業本部プロジェクトゼネラルマネージャーの井上正彦さんだ。

内装もソルテラの基本パーツを流用しつつ、「表皮や色、シボを変更。ブルーとブラック内装にするとともに、ピラーも布張りで全体の質感の差別化を図っています」という。

そして荷室については、「スバルのワゴンで培ってきた要件を多く取り込み、アウトバッグレベルの収納性、実用性を確保しています」とのこと。

ソルテラ同等レベルの700kmを目標に開発

動力性能については、「ソルテラに対して、フロントだけでなくリアにも167kWのモーターを搭載することでAWD化。システムの最大出力は電池の要件があり280kWとなりましたが、0-100km/hの加速はソルテラからさらに0.6秒速い4.5秒と記録しています」と明かす。

充電時間はソルテラと同様だが、「航続距離はワゴンのハンデを最小限にしてソルテラ同等レベルの700kmを目標に開発を進めています」と述べた。



スバル・トレイルシーカー スバル

さらにAWD制御をより進化させた新型ソルテラに加えて、「左右差回転差のフィードバック制御を採用することで、よりドライバーの狙い通りに修正舵が少ない走りを実現」。

井上さんは、「今現在のスバルの中で一番速いモデルでしょう」とコメント。BRZの開発にも携わっていたことから、「乗った感じはそういうスポーツカーに近しい運動性能を持っています。さらに新型ソルテラもパワートレインの進化はしていますが、こちらはそこからさらに進化しています」とその仕上がりに自信を見せた。

グレード構成は標準と上級の2種類。ルーフレールは標準装備で、上級仕様はハーマンカードンオーディオやシートベンチレーションを採用。因みにソルテラにあるソーラールーフ仕様はラインナップされない。

日本でのデビューは春頃の予定だ。