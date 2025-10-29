101歳を迎えた作家の佐藤愛子さん。100万部突破の『九十歳。何がめでたい』（2016年、小学館）をはじめ、ユーモアエッセイで長く人気を博しています。百寿者とは思えぬ仕事ぶりの一方で、家族からみた佐藤愛子さんの姿とは。孫の杉山桃子さんがコミックとエッセイで描く『婦人公論』の連載「うちのばあさん101歳」。第９回目は「ばーさん、夏の危機〈後篇〉」。

* * * * * * *

ばーさん、夏の危機

夏の暑い盛り、祖母は40度の熱を出した。

100年もの間壮健を誇った祖母の肉体も、令和の異常気象を前にしてついに音を上げたのである。病院へ緊急搬送されたとの連絡が私の元に来た。

祖母に何かあった時の対応は、咄嗟に動くのが難しい母に代わり私が担当していた。

今回も私のところに連絡が来たのだが、私は私で移り住んだばかりの部屋のエアコンから水が噴き出しておりそれどころではなかった。

「それどころ」というのも違う気がするが、とにかくその時は泡を食った私の代わりに、母に病院まで行ってもらった。

意外かもしれないが

ストレッチャーに乗せられた祖母は母を見るなり「会いたかったよ〜」と手を差し出してきたそうである。

今回に限らず、祖母は認知症になってから、母や私の顔を見ると手を握ってほしそうに布団の端から手を差し出すようになった。起き上がっている時はぼんやりしていても元気な様子であるが、骨折した時とか、ベッドに横になっている時とかはどうも弱気になるらしい。認知症を発症する前の祖母からは考えられない弱りようである。

あれだけ人には「人間は強くなきゃダメだ、私を見てごらん、一人で借金を返してこの家を建てたんだからね」と嘯（うそぶ）いていたのに、その実むき出しの祖母は臆病で寂しがり屋の幼女のような人だった。

母は祖母の手を握り返した。血行が悪く普段は冷たい祖母の手が熱かったと言っていた。母は覚悟を決めきれない顔をしていた。

祖母は1週間ほどで退院してきた。退院する前にはすでに元気を取り戻して、「うなぎが食べたい」などと言っていたようである。祖母は令和の酷暑を1週間で克服した。