長年当たり前のようにやってきたことが、思いがけず人の役に立つことがある。誰かに喜ばれる経験を経て、ますます自分の毎日が面白くなった……そんな3人の女性に話を聞いた（撮影：藤澤靖子）

【写真】酢飯に桜エビやでんぶゴマなどをのせ、柿の葉で包む具だくさんの「柿の葉寿司」

お盆恒例のもてなし料理

100年を超す年季の入った井桁型の木枠は、博物館に並んでいても違和感がない民芸品の趣だ。上に載っていた重石を取り、中身を覆う柿の葉を外すといい香りが漂い、おいしそうな押し寿司が現れた。

柿の葉の緑、酢飯の白、桜エビやでんぶの薄桃色に、ゴマの黒。彩り豊かで、手を汚さずパクリと食べられる小ぶりの柿の葉寿司が、枠の中に2段ぎっしりと並ぶ。

「柿の葉寿司は鯖や鯛など魚だけ入っているのが一般的だと思いますが、私の田舎ではこんなふうに具だくさんなんです。どうぞ召し上がってみてください」

そう言って石川県の郷土料理「柿の葉寿司」をふるまってくれたのは神奈川県横浜市在住の佐々木花子さん（83歳）。

口に入れるとしめ鯖のまろやかな酸味、とろろ昆布のうまみ、桜エビやゴマの香ばしさが酢飯と絶妙にマッチして、とてもおいしい。

「いつもお盆の時期にこれを作るのが習わしでした。柿の葉は防腐効果に優れているし、殺菌作用のあるショウガなども入れるので、夏場でも2、3日は安心しておいしく食べられる。昔の人の知恵はすごいですよね」

20代で結婚して石川県小松市の実家を離れた佐々木さん。毎年お盆休みに帰省するたびに、母親がもてなし料理として柿の葉寿司を作ってくれたことを、今も懐かしく思い出すという。

「うちは本家だったので、昔はお盆になると20人ぐらい親戚が集まり、宴会が二晩も続いたものです。私たちが到着したときにはもう柿の葉寿司はできあがっているんですが、人が多くてそれだけでは足りなくなるので、2回目を作ります。そのときに私も母を手伝いながら、見よう見まねで覚えました。

この木枠は母が祖母から受け継いで、母が亡くなってからは実家にしまってあったもの。何年か前に、娘がお友達に柿の葉寿司の話をしたら『食べてみたい』というので、実家から枠を持ってきて、久しぶりに作ってみたんです」



「私自身も若い方たちとお話ししながらお寿司を作るのが楽しくて、おしゃべり会みたいな感じね」と話す佐々木さん

評判が評判を呼んで

米5合分に対し、柿の葉を60枚ほど使う。葉をきれいに洗い、下ごしらえした材料を丁寧に重ねて枠に並べ、上から重石を載せる。作り方はシンプルだが、手間暇のかかる料理だ。地球環境に優しく、日持ちがして、栄養満点。おいしい柿の葉寿司は、たちまち食べた人たちからの評判を呼んだ。

やがて「どうせならみんなで一緒に作ってみよう」という話になり、娘の優子さんが奔走して初のワークショップが開かれたのが2018年のこと。懇意の造園業者から新鮮な柿の葉と場所を提供してもらい、優子さんの知り合いを中心に6名が集まる。

会は好評で、参加した人たちから「ぜひ来年も」と請われた。だがその直後のコロナ禍で、しばらくワークショップは休止に。去年、「状況も落ち着いてきたし、また開いてほしい」と以前の参加者からリクエストがあって再開。口コミが広がり、今年の参加者は9人に増えた。

「ひと様に教えるなんていう、たいそうなものではないです。私自身も若い方たちとお話ししながらお寿司を作るのが楽しくて、おしゃべり会みたいな感じね。娘とお友達の皆さんがいなかったら、こんな面白い経験はできなかったと思います」

佐々木さんは6年前に夫を亡くした。以来、近居の優子さんがワークショップだけでなくさまざまな場所にも誘ってくれる。

「80歳のときには娘夫婦と北海道の雌阿寒（めあかん）岳に登り、足が攣ってしまって（笑）。どちらかというとインドア派でしたが、80代からすっかりアクティブになりました」と笑顔を見せる。

また佐々木さんは最近、不思議な出会いも経験した。優子さんがミニシアターで何気なく予告編を見ていたら、小松が舞台となった映画があった。早速、『くまをまつ』というその映画を母娘で観に行くと、なんと柿の葉寿司や、佐々木さんの実家までスクリーンに映りこんでいたのだ。

実は映画の監督は実家のお向かいの家のお孫さんで、その日は上映後の挨拶に来ており、話をすることもできた。

「まだ若い監督さんの思い出の中に、郷里の風景とともに柿の葉寿司が残っているのが嬉しかったです。昔はごく当たり前のものだと思っていた食べ物が、こんなに喜んでもらえたり、若いひとの心に残っていたりする。いままで作り方を伝承しようなんて考えたこともなかったんですが、やはり何らかの形で残したいと思うようになりました」

ワークショップは来年もぜひ開催してほしいという声が上がった。これからも健康が続く限り、その期待にこたえていきたいと考えている。

＜２につづく＞