年齢を重ねるほどに、装いよりも立ち居振る舞いや所作が人の印象を左右するようになります。そんな中、その美しさを引き出してくれる存在として、「ぜひ着物に注目してほしい」と話すのが山陰地方で呉服店「和想館」を営む、和と着物の専門家・池田訓之さんです。池田さんは「着物には、着るだけで自然と佇まいの美しさが磨かれる不思議な力がある」と語ります。着物がもたらす所作の変化について、池田さんに解説いただきました。

なぜ多くの人が「着物は苦しい」と思っているのか？その背景に根深い「着付け問題」が…

“佇まい”への注目

近年、人が他人へ注ぐ興味の形態は、静止画から動画に変わりつつありますね。例えば、世間の流れをリサーチする方法として、facebookやInstagramで写真を覗く生活からTikTokやInstagramのリール動画など動画が主流になりつつあるのは、その表れでしょう。

「１分の動画には180万字分の情報量がある」といわれているように、動画は静止画よりも情報伝達にすぐれているので、情報伝達量の飛躍的増大を実現した今日では、この動画への流れは今後さらに高まっていくはずです。

一方で、この変化に対応しようと、「美しい立ち居振る舞い」に関する特集が雑誌、InstagramやTikTokなどのSNS、文化教室などで人気を博しているようです。

でも、わざわざ教室に通ったり、勉強しなくでも、自然に佇まいを美しくしてくれる方法があります。それは「着物」です。着るだけで佇まいを美しく改めてくれる、この魔法のツールについてお話ししますので、少々お付き合いくださいませ。

着物が生む自然な美しさ

1.歩き方

まず顕著なのは歩幅です。夏祭りなどに行く際に浴衣を着てみたところ、裾が長くてつまづいたり歩きづらいと感じた方ことがある方は多いことでしょう。でも、それが着物の特徴なのです。慣れると自然に歩幅が小さくなり、すり足に近い静かな歩き方になります。

2.手の動き

手の動きも自然と変わります。着物の袖（そで）は長いので、手の動きを意識しなければ不格好に見えてしまいます。そのため、物を受け取る、座る、歩くといった様々な場面で手先や指先の動きを自然と整えることになります。

たとえば、洋服を着ているときは、物を取る際に、取ろうとする手だけを伸ばしますね。

しかし、着物を着ていると、同じようにはいきません。

右手で物を取ろうとして右手だけを前に出すと、長い袖が手の下の物に触れて汚れてしまいます。そのため、自然と左手で右の袖口を軽く押さえ、両手を添えるようにして物を取る動作に変わるのです。

3.立ち方・座り方

さらに、立ち方や座り方も変化します。帯を締めていると前かがみになりにくく、背筋を伸ばさなければ楽に呼吸ができません。結果として姿勢が正され、立っているときや歩いているとき、椅子に腰を掛けるときなど、自然に整った佇まいが身につきます。

着物による“後方位の魅せ方”の変化

洋服姿のときには、自分の後ろ姿を気にすることは少ないと思います。しかし着物の場合は、帯という豪華な織物が背中で大きく結ばれるため、周りの視線は後ろ姿へも集まります。

この「後方位」への視線に対して、帯が「絵」とするなら、背中を「ゆがみのない背景」に保たなければ、帯という絵は映えません。猫背や巻き肩では後ろ姿は輝かないのです。

この点、着物は太い帯でお腹をしめるので、背すじがピンと伸びた姿を実現します。また、着物は左右の生地を裾から体の半身を覆うように掛け合わせた着付けをします。

さらに女性は繰り越しといって、着物を少し背中側にずらして、首の後ろを少しあけた着付けをします。これにより肩がやや後ろに下がり、胸が開いた姿勢を保つことになります。

こうして後ろ姿は、背中から肩までが広くつながった背景を作り出すのです。そこに帯という絵画が飾られて、魅力的な「後方位の美しさ」も実現してくれるのです。

このように、着物は人の動き方を制限するように見えて、実は「より魅力的に見せるための所作」を導いてくれる衣装なのです。

着物生活の隠れた恩恵

着物を着ることで自然に身に付いた「美しい佇まい」は、洋服姿のときにも自然に現れます。

着物で身に付けた、小さな歩幅で静かに歩く習慣は、パンプスを履いたときも安定感のある歩き方として周りに映るでしょう。物を取るときにも、自然にもう一方の手を添える動きが身に付いているので、洋服姿でも丁寧で誠実な印象をあたえることでしょう。

帯によって伸ばされた背筋は、スーツやワンピースを着ているときにも自信にあふれた立ち姿を生み出し、一方で肩の開いた柔らかな背中は優しさを感じさせてくれます。

私が幼いころ、祖母はずっと着物を着ていましたし、両親も家では着物を着ていました。50年くらい前までは、日本人は普段着物生活をしていたのです。

弊社では、仕事中はみんな着物を着ていますが、始まりは入社式の前日の３時間の「着付け教室」です。そこで手順を覚えて、翌日の入社式には全員自分で着物を着て参加します。

その後、二週間もすれば着付けにも慣れ、朝10〜15分くらいで着つけると、一日中着物で過ごします。私は着物を着たまま車で通勤していますし、３時間運転して京都の着物問屋まで仕入れにも出かけます。

このように、着物の着付けはなにも難しくありません。自分で着ると締め加減が調節できるので全然苦しくもありません。それどころか、洋服のような密着感がなく、全身を空気が通る感じがして心地よい。私は本当に着物生活が心地よく、そのお陰で日々を穏やかに過ごせていると感じています。

「美しい佇まい」は一生あなたを輝かせてくれる

それに、着物を着ているとまわりから「すてきね」と声をかけられて、気分が上がります。



皆様も若い頃に洋服姿で街を歩いていて、「きれいだね」って声をかけられた経験がおありでしょう。でもさすがに60代ともなると、通りがかりに褒められることはなかなかないのでは…。

それが着物を着ていると、日常的に嬉しいサプライズに出会うのです。女優の吉永小百合さんの着物姿に象徴されるように、着物は重ねた年齢を「老い」ではなく、「人生の味」に魅せてくれるのです。

着物生活を通じて洗練された所作、佇まいは、周囲に異次元の美として映えるのです。これが、「着物生活の大きな喜び」なのです。

「美しい佇まい」は、着物生活によって自然に身に着き、一生あなたを輝かせてくれます。この魔法のツールを手に入れるために必要なことは、着物に袖を通すという、小さな思い切りだけです。