「地獄のオルフェ」とナポレオン３世の帝政

──「花の都」パリを飾ったドイツ人音楽家と不名誉な「怪帝」の時代

「地獄のオルフェ」（ジャック・オッフェンバック）

初演１８５８年 パリ ブッフ・パリジャン座

全二幕 およそ２時間15分（セリフによってはもっと長い）

享楽時代のフランスに登場した刹那的歓楽オペラ

オッフェンバックのオペレッタ「地獄のオルフェ」は、日本では「天国と地獄」のタイトルのほうで知られる。劇中のフレンチカンカンの音楽は、日本では小学校の運動会の定番でもあれば、パリを訪れた観光客を「これぞ花の都」と浮き立たたせもする。

「地獄のオルフェ」は、フレンチカンカンのイメージどおりの軽量級のオペラだ。ワーグナーのオペラのように人を耽溺もさせないし、ヴェルディのオペラのように人に心理劇としての納得も与えない。代わりにあるのは、刹那的な歓楽と高揚、そして諧謔（かいぎゃく）、笑いだろう。その意味で、世間でいう芸術とは遠いところにあるが、これもまたオペラである。

ストーリーは、ヴァイオリン教師のオルフェが、倦怠期にあった妻のユリディウスを誤って死なせてしまい、「世間」にとがめられて、しぶしぶ妻を取り返しに天国に行き、さらに地獄にも行くという荒唐無稽なドタバタ劇だ。

フランスの誇り

現在、「地獄のオルフェ」はフランス以外ではそうは上演されない。フランス語での会話シーンが壁となっているからだが、フランス語圏で上演される「地獄のオルフェ」は浮き立つほどの生気を帯びる。全体がエレガントであり、しかも独特のノリが勢いとなり、観客を退屈させるところがない。

観客はもちろん、演奏する側も歌手たちもノリノリになっていて、まるで茶道でいうところの一座建立の精神（その場に居合わす者すべてが心を一つにして、一体感のある空間をつくりあげること）がそこにあるのだ。

筆者は、「地獄のオルフェ」をパリで観たことはない。代わりというわけではないが、同じオッフェンバックのオペレッタ「美しいエレーヌ」をパリのシャトレ座で観たことがある。このときもオペラハウス内には一座建立の精神が噴出していて、観客は大笑いしながら、もはやオペラ座という空間に熱気を孕ませる一員となっていた。歌手たちやオーケストラも、その聴衆の熱気に負けまいとするくらいに才気を煥発させていた。

その意味で、「地獄のオルフェ」をはじめとするオッフェンバックのオペレッタはフランス人のためのオペラであり、フランスの誇りともいえるオペラではあるまいか。

時代の産物

「地獄のオルフェ」は、時代の産物のようなオペラでもある。「地獄のオルフェ」が世に出た１８５８年は、フランスではナポレオン３世による帝政の全盛期と重なる。

ナポレオン３世の帝政を生んだのは、１８４８年のパリ二月革命だったともいえる。パリ二月革命では国王ルイ・フィリップは亡命、フランスでは第二共和政がはじまる。ただ、革命後の共和政はたいていがゴタゴタ続きでうまくいかない。そこに登場したのが、無敵の皇帝ナポレオン１世の甥であるルイ・ナポレオンだ。ちょうどフランス革命後のカオスの中にナポレオン１世が登場したように、甥のルイもこれをなぞった。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

ルイ・ナポレオンは長くフランス国外で亡命生活を送っていたが、自らを伯父の再来のように思うところがあった。彼は革命を起こし、革命政権を継承するのが自分の使命のように考えていた。彼は、イタリアに渡り一揆に加わったこともあれば、フランス国内のストラスブールやブローニュでも一揆を企ててきた。その経験からすれば、政治的に行き詰まっているフランスの第二共和政は自らの力を試す絶好の場であった。共和政がガタつくほどに、偉大な伯父の血筋を持つ自らの人気が上がることも知っていた。

１８４８年12月、ルイ・ナポレオンはフランスの大統領選に勝利し、大統領となる。続いてクーデタにより実権を完全掌握し、１８５２年に国民投票によって皇帝の座に上りつめている。これが、ナポレオン３世である。

ナポレオン３世の帝政時代の頽廃が生み出したオペラ

ナポレオン３世による帝政は、およそ20年に及ぶ。いまなおフランス国内では、ナポレオン３世の評判は悪い。ナポレオン３世がプロイセンとの戦争に敗れたばかりか、捕虜になってしまったからだ。ナポレオン３世は、フランスの栄光に泥を塗ったかのように酷評される。だが、フランス人以外の公平な視点から見るなら、ナポレオン３世はフランスに繁栄をもたらし、いまの花の都パリの基礎を築いた政治家でもある。

ナポレオン３世の登場まで、パリは繁栄こそすれ、汚い街であった。イギリスに亡命しロンドンの清潔さを知っていたナポレオン３世には、このパリの汚辱が耐えがたく、パリの大改造を命じている。この都市計画により、いまのパリの原型ができあがっていく。

ナポレオン３世は、１８５５年にはパリで万国博覧会を開き、パリの令名も高めている。当時、まだ万博はロンドンでしか開催されたことがない。ナポレオン３世はフランスの産業を振興、世界に売り出そうとした。万博に合わせて、ボルドーワインの格付けもなされているから、ナポレオン３世時代にフランスは魅力溢れる国になっていたのだ。

このナポレオン３世の時代、都市計画により大型化し、豊かになったパリには、国内から人口が流入もした。パリでは人は娯楽を求め、歓楽に浸ろうとした。ナポレオン３世自身が率先して享楽的な君主たらんとし、パリは浮かれていた。オッフェンバックはそんな時代のパリにあり、彼の作品もまた刹那的な快感を追い求めていたのだ。

