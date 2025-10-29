人気格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」で“孤高の闘神”と呼ばれた飯田将成が、２６日に大阪で行われたイベント「ＦＩＧＨＴＥＲ１００」で復帰し、日韓対抗戦で“韓国の狂犬”イ・スンヒョンに秒殺ＫＯ勝ちを収めた様子が２７日、ノッコン寺田のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された。

左フックで２度ダウンを奪い、レフェリーストップ。試合は８５キロ契約だったが、イ・スンヒョンが計量で１３キロオーバー。危険な体重差の中で実施となったが、圧勝だった。

飯田は７月に大阪で開催されたＢＤ１６に出場予定だったが、運営の溝口勇児ＣＯＯと揉めて、直前で辞退し波紋を呼んだ。ＢＤ出禁が続いているノッコン寺田から打診を受けて、今回の興行への出場を決めた。

試合後、溝口氏は自身のＸを更新。「プロだし、技術もあるし、実力も認める。けどＳＡＴＯＲＵ戦の時だって同じように言われてた。何より飯田のメンタルは子猫ちゃんだから正直、負ける気は１ミリもない。追いかけ回して首根っこ掴んで膝蹴りして悶絶させるだけ。あいつが喧嘩したいならＭＭＡでもいいよ俺は」、「もし飯田と戦うことになったら、その試合を最後にリングの上で戦うのは最後にしようと思ってる。忙しすぎるのと、怪我をして他の仕事に迷惑をかけるわけにもいかないから」と綴った。