「仕事に向き合おうとしてもうまくいかない」「上司が何を考えているのかわからない」など、働く上での悩みや不安は、いくつになっても尽きないもの。このような悩みについて、関西テレビや国際交流基金での勤務経験を持つ神戸学院大学現代社会学部の鈴木洋仁准教授は、「社会学」に基づいて考えることで、働きやすくなるヒントが見つかると語ります。そこで今回は、鈴木准教授の著書『社会人1年目の社会学』から一部を抜粋し、社会学の視点から職場のモヤモヤを解きほぐしていきます。

なぜ仕事のやり方は人によって違うのか

鈴木准教授「浮かない顔だけど、何かあった？」

新卒1年目の男性「仕事のやりかたを教えてほしいって、先輩とか課長に聞くんですけど、みんな『人それぞれ』としか言ってくんないんすよ」

鈴木准教授「ああ。仕事って、マニュアルがあってないようなものだから、迷うよね」

新卒1年目の男性「きまりがあったほうが、もっとタイパもコスパもいいと思うんすけど」

受験勉強は塾が教えてくれます。車の運転は教習所で教わります。電化製品にはトリセツ（取扱説明書）がついています。

何ごとにも手順があって、やりかたがある、と思ってきましたよね？

学生時代のアルバイトには大体マニュアルがありましたが、それが正社員（とりわけ頭脳労働）になると、マニュアルがありませんから、そこで躓きを覚える人もいるのではないでしょうか。

でも、仕事には、マニュアルはなかなか見当たりません。先輩や上司が、経験談（の仮面をかぶった自慢話）を語ってくれるものの、「やり方」はなかなか教えてくれません。

期限ギリギリまで粘って仕上げる人もいれば、雑のように見えても速さを重視する人もいます。何が正解か困惑するのも当然です。

「人それぞれ」が会社をつくる

「個人化」ということばを、聞いたことはないでしょうか？

平たく言えば、「人それぞれ」です。村をはじめとした地域の共同体（まとまり）に縛られていた段階から、ひとりひとりの自由な意志に基づいて生きられるようになる、それが「個人化」です。

いろいろな社会の出来事の原因は、個人にあるでしょうか、社会にあるでしょうか。社会学の最も基本にある問いですし、それだけに、決定打はありません。

仕事への対応も同じです。

専門用語でいえば、「方法（論）的個人主義」と「方法（論）的集団主義」という言い方があります。見る方法として＝方法論的に、「個人」と「社会」のどちらを重視するのか、の違いです。個人に力点をおけば、それぞれの行動が積み重なった結果（「方法（論）的個人主義」）なのか、それとも、社会の動きによるもの（「方法（論）的集団主義」）なのか、そうした対立です。少し難しいですが、ついてきてください。

仕事のやり方は、みんな違う、だけであれば、いちいち、社会学を取り出すまでもありません。「人それぞれ」で済んでしまうでしょう。その個人が積み重なったものが会社だと考えれば、顔も性格も、ひとりとして同じ人はいません。別々の人間が、各々の仕方で仕事をして、合算したら会社の業績になる、と見るほうが妥当かもしれません。

組織を「人」になぞらえる

他方で、会社もまた、ひとつの人格とする見方が、19世紀にアメリカ合衆国で生み出されてから多くの地域に広がりました。「法人」です。英語のcorporationよりも日本語（法人）のほうがわかりやすい。組織を「人」になぞらえたのです。

この考え方に沿うと、どうでしょうか。会社（法人）もまた人間であり、意志をもっているとすると、たとえば、「社風」を理解しやすい。私の乏しい経験に照らしても、転職すると、つまり、法人を移ると、同じ仕事をしようとしても、なぜかやり方が変わります。「社風」が影響していたのかもしれません。

とすると、こうした見方もまた、仕事のやり方につながります。実際、コンビニエンスストアのアルバイトで、仮にレジ打ちという同じ業務を担ったとしても、会社（法人）ごとに、まったく違うはずです。



重要なのは、あなたが「仕事のやり方は人によって違う」と発見したところです。個人（だけ）が決めるわけでも、組織（だけ）が決めるのでもない。どちらの要素も、それなりに影響しあっている、そんなありようを、冷静に見つめられている証拠だからです。

とはいえ、それがわかったとて、どうしたらいいのか、さらに謎が深まりかねません。

職場を観察しよう

近年、ＰＤＣＡ（Plan＜計画＞Do＜実行＞Check＜評価＞Action＜改善＞）という業務改善の順番に代わって、ＯＯＤＡ（Observe＜観察＞Orient＜方向づけ＞Decide＜決断＞Act＜行動＞）が重視されています。

社会学が得意とするのは、まさにこのObserveであり、あなたもまた、仕事のやり方の違いに気づいた時点で、観察を始めています。他人のやり方を観察しているようで、実は、自分自身を見つめ直している。そうした仕組みに気づいた時、あなたは、社会学を通じて、仕事を受け止め直しています。

それくらいの気楽さで、つまり、内側にいる観察者のつもりで、仕事を半ば突き放してとらえてみるのは、いかがでしょうか。

