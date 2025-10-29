PRESS BUTTER SANDから“干支・午”デザインの限定詰合せが登場♡

新年を迎えるたびに話題となる「PRESS BUTTER SAND」の干支シリーズ。今年は2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした新春限定パッケージが登場します。力強く走り出す馬のデザインに、ブランドを象徴する幾何学模様をあしらった、華やかで縁起の良いデザイン。お年賀や新春の手土産にはもちろん、1年の始まりを晴れやかに彩る贈り物として、自分へのご褒美にもぴったりな限定詰合せです♡

幸運を運ぶ“馬”がモチーフの限定パッケージ

2026年の干支“午”をテーマにした新春限定パッケージは、金色に輝く馬が印象的。

前足を上げた姿には、新しい年を駆け抜けるような希望と力強さが込められています。側面には新春の花・椿のモチーフをあしらい、華やかさと上品さを演出。

赤と金のコントラストが美しいパッケージは、贈る相手に開運の願いを届けてくれます。新しい年の幕開けにふさわしい、心華やぐ限定デザインです。

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

“和の味わい”が楽しめる4種のバターサンド詰合せ

「新春・バターサンド4種詰合せ 12個入 2026」(3,300円税込)は、定番の「バターサンド」に加え、〈あまおう苺〉〈栗〉〈宇治抹茶〉をセットにした豪華な詰合せ。

どれも素材の風味を最大限に引き出し、サクサクのクッキーと濃厚なバタークリームが絶妙にマッチします。和のフレーバーが揃うことで、お正月の食卓やお年賀にもぴったり。

限定デザインのパッケージが、味わいに特別感を添えてくれます。

販売は2025年11月20日(木)～2026年1月7日(水)まで、「PRESS BUTTER SAND」全国店舗や公式オンラインショップなどで数量限定販売です。

新しい年の始まりに、甘い開運ギフトを♡

“まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。”という想いを大切に、美味しさを届けてきた「PRESS BUTTER SAND」。

そんなブランドから贈られる干支デザインの新春限定ギフトは、見た目の華やかさだけでなく、味わいも格別です。

大切な人へのお年賀に、自分への新年のご褒美に、開運を呼び込むような特別な詰合せを選んでみてはいかがでしょうか♪ 今年も一口で笑顔が広がる、新しい一年の始まりを。