【写真】『エリザベート TAKARAZUKA25周年 スペシャル・ガラ・コンサート』のときに同期で撮った写真です。左から、マックスの越乃、エリザベートの大鳥れいさん、トートの水夏希さん

『エリザベート』との出会い

ミュージカル『エリザベート』。

1996年の雪組による日本初演から、来年で30周年を迎えます。

30年前『エリザベート』という未知のミュージカルに出会ったときの衝撃は今でも忘れられません。

音楽とその世界観に圧倒され、1幕の幕が降りた時には鳥肌が立つという初めての経験をしました。

あれから30年。

『エリザベート』は再演を重ね、今や宝塚を代表する作品となりました。

年月を経ても、心を奪われた初演のあの感動は色褪せません。

エリザベートの父親マックスを演じて

宝塚在団中、私は二度『エリザベート』に出演する機会をいただきました。

大好きでずっと聴いていたエリザベートの音楽。

いざお稽古に入ってみると、聴くのとやるのとでは大違いで、難しい！

細やかな決まりごとに悲鳴をあげそうになりました。

一度目の役は、革命家のツェップス。

ハンガリーの独立運動を支援する地下新聞の発行人で、エリザベートとは敵対する人物でした。

二度目の役は、エリザベートの父親マックス。

あれほど憎いと思っていたエリザベートが、二度目は我が娘となりました。

立場が違えば作品の見え方も違ってきます。

幼少期のエリザベート(愛称・シシィ)が歌う「パパみたいになりたい」。

貴族でありながら自由に生きる父は、エリザベートの求める自由の象徴でした。

パパみたいに誰にも縛られず、風のように自由に生きたいと願っていたエリザベート。

東宝版には晩年のエリザベートが海辺で父の魂と対話をする宝塚にはないシーンがありました。

波音が静かに響く中、父と娘は対話します。

「パパみたいになりたい」と願い続けた人生の果てに、自由を奪われ、心を閉ざしていったエリザベートは静かに呟きます。

「パパみたいになれなかった…」

海辺の静けさとエリザベートの呟きが深く胸に突き刺さりました。

幼少期の無邪気なシシィと父親の場面は、のちの運命の伏線でもあります。

「パパみたいになりたい」と思ってもらえる父でありたい。

そんな思いを込めて丁寧に演じていました。

退団後に『エリザベート』出演

思いもかけなかった三度目の『エリザベート』は退団後にやってきました。

『エリザベート TAKARAZUKA20周年 スペシャル・ガラ・コンサート』への出演にお声を掛けていただきました。

懐かしい仲間と『エリザベート』の世界との再会は、一瞬にして時を戻しましたが、OGとして立つ舞台は不思議な感覚でもありました。

今回もエリザベートの父親マックス役として出演しました。

通称「シシィのパパ」です。

衣裳は役に合ったものを自分で用意するということで、「黒い服」という指定でした。

私の出演日の前日、もう他の組の公演が始まっていて、その日は花組公演でした。

観劇に行き、幕が開いた瞬間、私は固まりました。

え……⁉

皆さん指定の「黒い服」を着ていました。

黒は黒でもキラキラした装飾のついた「黒い服」を。

ヤバい！

ここは宝塚だった！

そう、黒と言っても宝塚の黒はただの黒ではなかったのです。

ラインストーンやスパンコールが輝く、ゴージャスな黒。

私はキラキラのキの字もない指定通りの真っ黒い服を用意していました。

どうしよう…地味すぎる。

何かキラキラを探さないと！

本番前日、梅田の街を走り回ってキラキラしたものを探しました。

ようやく長いラインストーンを見つけ、裁縫が得意なマネージャーと夜なべして制作。

何とか本番には間に合うという綱渡りでした。

歴代の豪華なキャストの皆様と一緒に舞台に立たせてもらった幸せな公演の思い出とともに、梅田をキラキラを求めて走り回った思い出が蘇ります。

そしてさらに5年後。

またお声を掛けていただきました。

『エリザベート TAKARAZUKA25周年 スペシャル・ガラ・コンサート』

今回もシシィのパパ、そして指定はやはり「黒い服」です。

二度目ともなれば、もうわかっています。

同じ失敗をしない為にも気合を入れて準備をしました。

さぁ、どうだ！と着てみたところ、

「越乃さん、派手過ぎます……」

前日の夜、大至急キラキラを外す、ということがありました。

「黒い服」問題、二連敗です。



『エリザベート TAKARAZUKA25周年 スペシャル・ガラ・コンサート』の初日の出番前の写真です。派手過ぎたキラキラを取ってこのようになりました。



日本初演から30周年となる2026年『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』が上演されます。

『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』

そしてこのたび、ありがたいことに、来年『エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』に出演させていただくこととなりました。

30年前、圧倒された一路真輝さんのトート。

素晴らしい雪組さんのコーラス。

そんな初演の1996年雪組モニュメントバージョンにも、恐れ多くも出演させていただきます。

あの時の感動を一人で噛みしめる所存です。

五度目の『エリザベート』。

たくさんのシシィから「パパみたいになりたい」と思ってもらえるよう、心を込めて大切に演じたいと思います。

そしてこの度も指定は「黒い服」です。

さて、どうしたものか……。

私の「黒い服」問題は続きます。