大谷翔平選手も学んだ《成功哲学》とは？ 「思い通りにいかないのが人生」――中村天風が教える【運命と心】の使い方
思想家・中村天風さんは【心持ちひとつで、人はどんな逆境にも打ち克てる】と説き、「天風哲学」を築きました。松下幸之助さんや稲盛和夫さんらを成功に導き、大谷翔平さんも学んだ、潜在能力を最大限引き出すための《成功哲学》。天風から直接指導を受け、最後の愛弟子である合田周平さんが解説した著書『人生がプラスに変わる中村天風のことば』より、一部を抜粋して紹介します。
【書影】「心持ちひとつで、人はどんな逆境にも打ち克てる」と説く思想家・中村天風の愛弟子である合田周平さん著書『人生がプラスに変わる中村天風のことば』
苦悩から離れた人生などありません
我々が、この世に人間として生まれた以上、まず何をおいても完全に自分の生命を全うしなければならない。それには、何よりも自己の心身を統御できる人間にならなければならないのです。
本能や感覚から生じる感情・情念を巧みにコントロールできるのが、万物の霊長たる人間なのですから。
そうでなければ、どんなに社会的な地位や名誉が人より上になってみたところで、その人の人生は、ひと目にはいかにも偉（えら）そうに見えても、自身としては少しも完全ではありません。
この自己統御の土台になるのが、我々の認識力なのです。どんなに学問を修めて知識を増やしても、心のもつ認識力という力が優れていないと、多くの知識を正しく分別する能力がなくなってしまいます。
結果、本当の人生の幸福という果実を自分のものにすることができないのです。
はたからはたいして幸せそうに見えなくても、本人が幸せをしみじみと感じていたら、価（あたい）千金本当の幸福なのです。
人生の真の幸福とは
幸福というものは、人生そのものの中にあるのです。
考えてみればすぐわかることですが、およそ苦悩から離れた人生などあり得るものではない。苦悩というやっかいは、いわば人生についているおまけなのです。
どんなに金持ちになろうが、社会的に著名な身分になろうが、苦悩のない人生というものを味わうことはできない。
したがって、苦悩を嫌い、苦悩から逃れた人生を求めても、そこにないのだから得られるはずがないのです。
本当の幸福というものは、その苦悩をむしろ楽しみに振り替えることです。苦悩を乗り越えて突き抜けたところにあるのです。
人生の真の幸福は、あらゆる苦悩を苦悩としない心の強さの中に存在するのです。こうした信念こそが、人をして価値ある生きがいを感じさせる唯一の要件なのです。
人生に苦悩はつきもの
「人生に苦悩はつきもの、苦悩からは逃れられない」けれど…
【天風のことば】
自己の人生の瞬間 瞬間を
幸福を しみじみと感じて
生きられていたら
これが 本当の幸福だ
無事平穏が 幸福の目標ではない
分に安んじる――人生の成功は意外と簡単
人生の成功というものは、その人が自覚するかしないかを問わず、次の法則を応用する度合いに比例しています。すなわち「蒔（ま）いた種のとおり花が咲く」という法則が存在するのです。
俗にいう善因善果、悪因悪果の法則なのです。人間の運命の中に地獄をつくり、また極楽をつくるのも、因果の法則があるからです。
それは人生におけるあらゆる悲劇、あらゆる喜劇を生み出す秘密の手箱であります。因果を知って、その事実を巧みに使う者の人生は、自由と自在を得て、いつも理想的な生きがいのあるものになるのです。
二度と生まれ変わることのできない、人生を生きている今の瞬間瞬間は、自分というものが、いつも自分の人生の完全な主人公でなければなりません。
何の悶えもないときが一番幸福
主人公たるには心が積極的でなければいけない。そうなり得ると、運命や境遇以上の力が出てくるのです。天風先生は説いています。
「本当の人生の幸福というのは、簡単なんですよ、何の悶えもないときだ。本当の人生の幸福とはどういう幸福だと言うとね、もう簡単なんですよ。人生に何の悶えもないときが一番幸福だ。
いいかい？ 何の悶えもないときが一番幸福なんだよ。ああ、あれが欲しい、これがこうなりたいというときは、もう幸福じゃあないんだよ、それは。一つの願望が出てくると、それが満たされるまでは少しも幸福を感じやしない」
「本当の幸せになろうには、ただ、現在与えられたものをもって満足するという、いわゆる「分に安んずる」習慣をつけなさい。一般の方々は、それが難しいように考えているが、実は易しいのだ。易しいことを、難しいように考えているようです」
「ありのままに、我ある世とし生き行かば、悔いもおそれもなにもなし。ただいま現在、与えられたところのものを感謝に振り替えてごらん。そうするともう人生に悶えというものはそう湧いてこない。現在与えられたものを、それで満足しないから、すぐ煩悶（はんもん）が出てくるのだ」
感謝する習慣（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)
与えられたものに感謝する
「与えられたものに感謝する、心を積極的にする」良い結果をのぞむなら原因を正すことだ。
【天風のことば】
人の一生を 厳格に支配している
一つの法則がある
それは「原因結果」の法則である
原因を是正しないで
結果が 良好であることを 望むのは
無理な注文だ
※本稿は『人生がプラスに変わる中村天風のことば』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。