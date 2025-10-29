50代は、経済的なことや健康のことなど、これからの人生についてリアルに考え始める人も増えてくる年代です。レストランガイド「東京最高のレストラン」編集長の大木淳夫さんは、「50代は残された時間を豊かに過ごすスタート時点として大切な時期。だからこそ美食を趣味にするといい」と語ります。そこで今回は、大木さんの著書『50歳からの美食入門』から一部を抜粋し、中高年の外食における楽しみ方をご紹介します。

イタリアンはミュージカル、フレンチはオペラ

狂言回しはサービス担当

「ああ楽しかった！」と、「うん、いい夜だった」の違いとでもいいましょうか。

素敵なお店に出合った後の感想は、実はジャンルによって大きく違っていますし、その印象はサービス人次第だったりします。どんなに味が素晴らしい料理店であっても、シェフは厨房にいるのでなかなか接点はありませんよね。私たちがお店で常に接するのはサービスのスタッフであり、彼や彼女がいかにその場、時間をコントロールしてくれるかが肝になります。

私は常々、イタリアンのサービスはミュージカル、フレンチはオペラだと思っています。

イタリア料理店とは、求道者のごとく料理と向き合う場ではなく、人生を謳歌しに行く場所ではないですか。友と大いに食べ、笑い、飲む。サービススタッフは踊るように軽やかに皿を運び、決してグラスを空にしない。おかげでなんだかやけに痛快になり、最後は食後酒のグラッパをキュッと飲んで、「ああ楽しかった！」と帰る。その高揚感がミュージカルみたいだなと感じるのです。

対してフランス料理店はオペラのような総合芸術の世界です。あるべき理想形がスタッフ全員の中で共有され、そこに向かって厨房もホールもプロフェッショナルに徹して、ひとつの物語を作っていく。

サービス人は踊りませんが、機智に富んでいて、信頼がおける。決して皿を下げる時に「失礼します」などと言って会話を妨げないし、気配を消しながら完璧なサービスをする。優雅に見えて水面下では必死に足を漕いでいる白鳥のような人たちです。こちらもその舞台を肌で感じて、「うん、いい夜だった」と満足するわけです。

みなさんもこのように、ご自身の好きなジャンルに合わせてレストランをたとえると、より楽しめるのではないでしょうか。あの中華鍋を振るオヤジのリズムは、まさにロックだぜ、とか、いつ食べても感動するこの名物料理は、まるで価値が古びないブランド物のバッグのようだわ、とか。ちょっと楽しくなると思いますよ。

ちなみに料理関係者には元ミュージシャン、多いです。

サービスの賢人、現る

サービス人によってお店の売り上げは大きく変わります。飲ませ上手なソムリエというのは、別にワインの押し売りをするのではなく、客に気持ちのいい時間を提供してくれます。それによって、ついついお酒が進んでしまうわけです。

「ロッツォシチリア」の阿部努さん、２０２４年７月に閉店した「モンド」（現「Siamonoi」）で活躍し、今は「アヴィ・ド・ヴァン・フォール」で支配人を務める田村理宏さん、「三和」の村中詩季さんらは、その道の達人です。

最近はグラスワインを頼むと、スケール（はかり）の上に乗せてきっちりと量を計って出す店も多いですが、彼らはそんな興ざめするようなことはしません。客を観察していて、飲みそうな人にはさりげなく量を多くしてくれたりと、柔軟です。

そしてグラスが空く前に次のワインを勧めてくれますし、選び方も客にゆだねるというよりは、確信的に愛を持ってピンポイントで出してきたりします。その「間」とトークが絶妙すぎて、ついつい身を委ねてしまうのです。ボトルで頼んだ場合も、会話を邪魔せずにグラスが空く前にすっと注ぎ足してくれるので、こちらもそのテンポに乗って気持ちよく飲み進められます。

客は幸せな気分で酒量が増えて、結果的にお店の売り上げもアップするという、いわゆるウィンウィンの関係を作ってしまうのが、サービス人の凄さです。

ところがこれほど大事な仕事なのに、サービスの世界にはあまりスポットライトが当たってきませんでした。もちろん、「ペリニィヨン」明永正範さん、「ラブレー」山田恵さんといった、天才サービス人と呼ばれる人は数多くいたのですが。

カウンターの接客術が充実して

潮目が変わったのは２０１１年の東日本大震災以降だと感じています。都心からぱったり人がいなくなり、住宅街の近所にある小さな店に客が集まりだしました。有名店も資金繰りが苦しくなり、スーシェフ（副料理長）たちが独立せざるを得なくなりました。結果、10坪程度のワンオペや夫婦で営むカウンターレストランがどんどん増えていったのです。

２０１２年、代官山にオープンした掛川哲司シェフによるカウンター主体のフレンチ「アタ」の大ヒットにより、どんなジャンルでもカウンターってアリなんだという認識が生まれたのも大きいと思っています。

このように、客との距離感が近くなり、店側のコミュニケーション能力がより問われることになった結果、サービスの大切さが再認識されるようになりました。

２０１２年に発売された『東京最高のレストラン２０１３』でも、巻末座談会で「東京最高のサービス人は誰だ」というテーマで特集を組んだほどです。改めて読み返したのですが、この時点では“これからようやく、サービス人に注目が当たるのでは”といった論調でした。ほんの十数年前はまだまだ地位が低かったのです。

そしてサービスは店選びの新基準になった

サービスにスポットが当たらない大きな理由として、お店に定着しない、というのはあると思います。せっかくこちらが仲良くなっても、早ければ数ヶ月でいなくなる。これにはスタッフがアルバイトだったり、給与の問題はもちろんあります。

もうひとつはモチベーションですね。優れた才能を持った人だと、比較的短い期間で、ある程度の接客はできるようになってしまう。では次のキャリアプランとして、何があるのか、そこで迷ってしまうようです。もちろん本当は、その先に奥深いサービスの真髄があるのですが。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

それだけに、いつも変わらずホールに立つ人がいるとこちらも嬉しくなるわけです。「コート・ドール」の松下尚夫さん、「ラ・ブランシュ」の岡部盛満さん、「ル・マンジュ・トゥー」の楠本典子さんなどは、あらゆる意味で卓越した存在です。

なによりみなさん、シェフの作る料理を愛している。これはいいサービス人の絶対条件でしょう。そして圧倒的な安心感と包容力があります。お店のすべてを知り尽くし、どんな問いにも正確に、そしてエスプリを持って笑顔で応えてくださる。そのサービスに接すると、わざわざこのレストランへ来てよかったなと感じられるのです。

もちろん、「エスキス」の若林英司総支配人のように、有名店を経験しながらソムリエとしての道を究め続け、請われて店のトップにつく場合もあります。

フレンチでは三つ星「カンテサンス」のソムリエだった小澤一貴さんが立ち上げた「クローニー」、イタリアンでは阿部努さんが、「ドンチッチョ」で同僚だった中村嘉倫シェフと共にオープンした「ロッツォシチリア」のように、サービス人がオーナーとなって、東京に轟くような人気店を作っているのは、ひとつの輝ける目標となるでしょう。若手では同じく「ドンチッチョ」系列出身の「フィレモネ」の森裕太さんにも注目しています。

最近では「ダ オルモ」のオーナーソムリエである原品真一さんが、他店にも声を掛けてサービス講座を行ったりもしています。

また、その経験とコミュニケーション能力を活かして、商品開発で成功したり、自らクラフトビール工場を立ち上げたりといった幅の広い活躍をする人もいます。

優れたサービス人は得てして“人たらし”

このような成功例が身近にあると、サービスを志す人も増えてくるのではないでしょうか。

そしてサービスというのは個人ではなくチームプレイでもあります。これが上手な店は多少スタッフが入れ替わっても揺らがないし、モチベーションが高くなるから辞めません。歴史あるお店では「エリオ・ロカンダ・イタリアーナ」や「ピアットスズキ」がそうですし、明確にチームを標榜する「傳」はお店全体で楽しさを表現してくれています。

優れたサービス人は得てして“人たらし”です。ただ、これは以前、堀江貴文さんが強く言っていたことでもありますが、卓越したコミュニケーション能力というのは、大人になって訓練したからといって、身につくものではありません。有名な心理学の実験でも明らかになっているのですが、パーソナリティは遺伝子と外的環境によって、ほぼ思春期を過ぎる頃までに決定するようです。

ですから、もし気になるサービス人を見つけたら、彼や彼女から目を離さないほうがいいでしょう。

現代のようにカウンターワンオペで、シェフが料理も接客もこなさなければいけないというのは本当に大変です。おいしい料理が作れる技能とコミュニケーション能力はまるで違うジャンルですから。

ただ、接客は不器用だけど素朴な料理が忘れがたい、だったり、逆に料理は普通なんだけど、あのシェフと会うと元気になるなど、お店の評価基準は人それぞれ。

いい出会いがあればなによりです。

※本稿は、『50歳からの美食入門』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。