菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第5話が10月29日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、10月29日放送回のネタバレを含みます。

第5話あらすじ

「夏の夜の夢」公演初日。WS劇場では関係者を集めたミーティングが開かれた。

舞台監督の伴工作（野間口徹）が１日のスケジュールを手際よく説明する。

その後、久部三成（菅田将暉）が「劇団クベシアター、旗揚げです」と高らかに宣言すると、場内は大きな歓声で包まれる。



お祓いを執り行うため、八分神社の神主・江頭論平（坂東彌十郎）と江頭樹里（浜辺美波）がWS劇場にやってくる。

いよいよお祓いが始まる

目の前を通り過ぎる倖田リカ（二階堂ふみ）を見てにやける論平。

そんな父の姿に樹里はうんざりする。

WS劇場のステージ上に祭壇が設けられ、いよいよお祓いが始まる。

神妙な静けさの中、久部は並々ならぬ思いでステージを見つめるが……。