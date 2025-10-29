「耐えてるバビたん」バービー、衝撃の育児ショットに反響「成長早すぎですね」「まったく同じ状況です」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは10月29日、自身のInstagramを更新。子どもとのプライベートショットを公開し、注目を集めています。
【写真】バービー＆子どもの“好奇心”あふれる衝撃ショット
1枚目は、子どもがバービーさんの口の中に手を突っ込んでいる様子です。さらに「いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております」とコメント。子どもとのほほ笑ましい日常が伝わってきます。
この投稿にファンからは、「自分が食べるよりも、誰かに何かをあげたい！っていう優しい心が育まれてるんですよ」「まったく同じ状況です」「なんとも癒されるお話 そして、まだまだチカラ加減が分からなくて喉の奥まで食べ物を入れてくれる娘ちゃん。耐えてるバビたん」「ママがにこにこして美味しい！ありがとうってまたそこが嬉しいんですよね」「もう1歳２ヶ月なのに驚きです！！子供の成長早すぎですね」と共感と称賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「最近の娘は私にご飯を与えることがブーム」バービーさんは「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです。これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか...おそらく後者です」とつづり、6枚の写真を掲載。
フェムテックイベントを開催バービーさんは15日にもInstagramを更新し、自身が企画するフェムテックイベントの様子を公開しました。フェムテックとは、月経や妊娠・出産、更年期障害など、女性特有の健康課題を技術によって解決するサービスや製品を指します。バービーさんは以前から女性の体に関する活動に積極的に取り組んでおり、今後もイベントの企画などを続けていくようです。
