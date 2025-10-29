福島県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、地域のつながりや住民の思いやりが根づいています。犯罪の少なさだけでなく、街並みの清潔さや夜の静けさ、人々の穏やかな雰囲気なども「治安の良さ」を感じさせる要素の1つ。今回は、そんな安心感のある街に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、福島県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史ある街で、地域のつながりが強く安心感があります」（30代女性／北海道）、「幕末にいろんなことがあったことを考えると、昔からの決まりをしっかり守る人が多そうなイメージ」（30代女性／北海道）、「猪苗代湖など自然景観を生かした観光コースも多く人が集まる人気スポット。鶴ヶ城にも見守られている」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「友人が住んでいて、とても穏やかで住みやすいと言っていたから」（30代女性／愛知県）、「福島はどの場所も治安がいいと感じるが特に、市内はいいと感じる」（20代男性／神奈川県）、「適度に田舎でもあり、都会でもあるから、人の性格に偏りがなさそう」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：会津若松市／57票会津若松市は、鶴ヶ城や白虎隊で知られる歴史的な都市です。伝統的な文化や歴史的建造物が残る落ち着いた街並みが特徴で、観光地として栄えつつも、生活圏は静かで穏やかな雰囲気が保たれています。古くからの地域コミュニティが機能していることが、治安の良さのイメージにつながっていると考えられます。
1位：福島市／58票福島市は、福島県の県庁所在地であり、行政の中心地です。都市機能が充実しており、交通の便も良いですが、自然も身近に感じられる都市です。警察の防犯活動が積極的で、市民の防犯意識も高いことから、犯罪発生率が低く保たれています。総合的に見て、安心して生活できる環境が整っているという評価につながっています。
