水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第3話「警察官B」がが10月29日、放送される。

【写真】右京へのあこがれから警察官になった加藤清史郎演じる高田創は…

ゲスト出演は、加藤清史郎さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、10月29日放送回のネタバレを含みます。

第２話あらすじ

杉下右京（水谷豊）へのあこがれから警察官になった高田創（加藤清史郎）は、交番勤務から念願だった刑事になり、特命係との交流をさらに深めていた。

そんな中、高田が籍を置く管轄で、元刑事の女性が殺害される事件が発生する。

被害者の女性は半年前まで、ある暴行事件を担当していたが、執行猶予付きの判決を受けた男から逆恨みされ、退職を余儀なくされたという。

警察は、その男を最有力の容疑者としてマークすることを決めるが…!?

右京と薫は独自捜査に

一方、独自の捜査に乗り出した右京と亀山薫（寺脇康文）。

２人は、遺体の痕跡から被害者と浅からぬ関係にある人物にたどり着いていた。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

同じころ、被害者の元同僚刑事と即席コンビを組むことになった高田。

被害者のマンションをうかがう怪しげな男に職務質問をかける。