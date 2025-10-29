33歳・2児の母が愛用「特別感があり、毎年何が届くのか楽しみ」株主優待で非売品トミカをゲット
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（37歳）、子ども（4歳）、子ども（2歳）
居住地：兵庫県
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者900万円
現預金：600万円、リスク資産：160万円
▼リスク資産内訳
日本株：50万円
投資信託：110万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、タカラトミー＜7867＞だそう。
100株以上の保有で「自社商品の特別企画セットと、自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10％割引」の優待が受け取れるとのこと。「子どもが生まれたら使うだろうと思って購入」したと言います。
実際には「オンラインショップでの購入頻度は少ないですが、お誕生日等のイベント時には、お得にお買い物をさせてもらっています」とコメント。
特に気に入っている点として「一番はトミカがもらえること。子どもがとても喜びます。（株主限定の）非売品なので特別感があり、毎年何が届くのか楽しみ」と語っています。
しかし「新NISAの利用が始まる前から保有していたある銘柄が、2024年以降は株価がかなり上昇しました。（該当の銘柄は）優待廃止になることが事前に発表されていたので、値上がり益にはそこまで期待していなかったが、うれしい誤算」だったと予想外の展開もあったそうです。
優待銘柄を買うときには「なるべく普段の生活に還元できるものを選ぶように」していると投稿者。
今後については「気になる銘柄は複数あるものの、購入するには現在の株価が高い、もしくは今後の見通しがあまりよくないように思えるため、まだ保有に至っていません。ただ、飲食系の銘柄を買いたいとは思っている」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
