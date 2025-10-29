「超絶可愛い」石井杏奈、美脚際立つショパン姿を披露！ ドラマ『小さい頃は、神様がいて』オフショット
俳優の石井杏奈さんは10月27日、自身のInstagramを更新。ドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）のオフショットを公開し、注目を集めています。
【写真】石井杏奈の美脚際立つショートパンツコーデ
1枚目には、グレーのスウェットを身に着け、カメラに向かってピースをする石井さんの姿が写っています。白いショートパンツからは引き締まった脚がのぞき、ヘルシーな印象です。投稿にある“志保”とは、同ドラマで石井さんが演じるキャラクターの名前で、俳優・小野花梨さん演じる奈央と同性同士で交際しているという役柄です。
この投稿にファンからは、「志保という女性は素敵です！守りたくなるなぁって思う」「杏奈ちゃん見て髪ショートカットにしました」「超絶可愛い」「奈央を全身全霊で大好きな志保が、私も大好きです」「めちゃくちゃ可愛い 毎週楽しみです」との声が寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】石井杏奈の美脚際立つショートパンツコーデ
オフショット公開！石井さんは「志保 内向的でたまに毒舌で少し天然で奈央のことが大好き。見た目の派手さは弱い自分を守る鎧」とつづり、3枚の写真を掲載しました。
1枚目には、グレーのスウェットを身に着け、カメラに向かってピースをする石井さんの姿が写っています。白いショートパンツからは引き締まった脚がのぞき、ヘルシーな印象です。投稿にある“志保”とは、同ドラマで石井さんが演じるキャラクターの名前で、俳優・小野花梨さん演じる奈央と同性同士で交際しているという役柄です。
『小さい頃は、神様がいて』とは？石井さんが出演する同ドラマは、俳優の北村有起哉さんと仲間由紀恵さんが夫婦役を演じる、『最後から二番目の恋』シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和さんのオリジナルホームコメディーです。3階建てのレトロマンションに暮らす三家族が、ある嵐の夜をきっかけに少しずつ心を通わせていく姿を、温かくユーモラスに描きます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)