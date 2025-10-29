音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』が、11月3日に東京ドームにて初開催。このたび、出演アーティスト別のパフォーマンス注目ポイントが発表された。

（関連：KIM CHAEWON、『匿名の恋人たち』主題歌がバイラル首位 LE SSERAFIMとは異なる自然な魅力）

BE:FIRSTにとって『MUSIC EXPO LIVE 2025』の開催日である11月3日は、デビュー4周年を迎える記念すべき日。当日はENHYPENとのコラボレーションパフォーマンスのほか、単独でのステージでも大舞台でスキルフルな個々のボーカルやダンスを披露し、デビュー記念日に華を添える。

CORTISは、今回の『MUSIC EXPO LIVE 2025』が初来日パフォーマンスに。また、ENHYPENはデビュー5周年イヤーのなかでのステージとなる。BE:FIRSTとのコラボレーションも含め、東京ドームの観客を魅了するステージを繰り広げる予定だ。

HANAにとっても今回はキャリア初となる東京ドームでの舞台に。さらに、イベントのトップバッターを務めるKAWAII LAB.のFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4組は、最新のJPOPアイドルシーンの多様性と活力を示す、フレッシュで力強いパフォーマンスを展開。

KiiiKiiiは自身のステージにくわえ、KAWAII LAB.との日韓コラボレーションステージも披露。彼女たちが異なる文化圏の才能とどのように競演し、その中でいかに自らの存在感を際立たせるのかが見どころだ。

『MUSIC EXPO LIVE 2025』の大トリを担うのはNumber_i。東京ドームという巨大なハコをものともしない彼らのキャリアと圧倒的なパフォーマンスで、この日を締めくくる。

TOMORROW X TOGETHERは、代表曲や最新曲を含めたセットリストで“ステージテラー（ステージとストーリーテラーの合成語）”と呼ばれる彼らのワールドワイドなパフォーマンスを披露。さらに、タイを中心に活動している4EVEは、TPOPの熱狂と多様性を日本のオーディエンスの前で展開する。

なお、MCの山里亮太（南海キャンディーズ）がアーティスト同士を繋ぐコラボレーショントークも展開。レアな交流が目白押しのイベントとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）