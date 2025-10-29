『ちいかわ』の“温かくなるぬいぐるみ”が登場！ ぎゅっと抱きしめたくなるフィット感
ナガノによるX発漫画『ちいかわ』のキャラクターちいかわ、ハチワレ、うさぎの温かくなるぬいぐるみが、11月28日（金）から、全国の家電量販店およびCサイトなどで発売。これに先駆け、10月29日（水）よりCCP（シー・シー・ピー）公式オンラインストアでは予約受付が開始された。
【写真】ハチワレ＆うさぎもかわいい！ 「あったかぬいぐるみ ちいかわ」全3種
■自動OFF機能付き
今回登場する「あったかぬいぐるみ ちいかわ」は、本体に付いたUSBケーブルをポートに差し込むと、約30秒で背面が42℃〜46℃に温かくなるぬいぐるみ。
ぬいぐるみはふんわりとした軽さで、柔らかくフィット感のある素材を採用。サイズは、ちいかわが約25．5cm、ハチワレが約28．5cm、うさぎが約31cmの大きさで、ぎゅっと抱きかかえていたくなる仕上がりが魅力だ。
いずれも、連続運転時間は約60分で、モバイルバッテリーがあれば持ち運んで使用することも可能。さらにヒーターは1時間で電源が自動OFFになる機能付きで、消し忘れを防げるので安心だ。
