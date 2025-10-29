◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠でブルージェイズとワールドシリーズ（WS）第4戦を戦い、2―6で敗戦。対戦成績は2勝2敗のタイとなった。「1番・投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手（31）は第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁を記録したが、3打数無安打。投げてはWS初登板で今季最長タイの6回0/3を投げ、6安打4失点で初黒星となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷の投球内容について言及した。

延長18回の激闘となった前夜の第3戦。フル出場した大谷は2本塁打を含むポストシーズン史上最多となる9出塁の歴史的活躍を見せた。しかし2度目の敬遠で出塁した延長11回。次打者・ベッツの左前打で二進した際に不自然な足の運びを見せた。その際に右脚にアクシデントがあったとみられ、状態が心配されていた。

午後5時10分の試合開始の時点で気温は29・4度。大谷はウォームアップ中から発汗し、直前のブルペン投球では合間に何度も汗を拭うシーンも見られた。それでも初めての登板となるWSの舞台でも変わらず、自らの力を発揮。初回は2死一、二塁のピンチを迎えながらも無失点。2回はわずか7球で3者凡退で終えた。

しかし0―1の3回1死一塁、カウント2―1からゲレロに投じたスイーパーが高く浮き、完璧に捉えられた打球は左中間スタンドへと高い弧を描いた。痛恨の逆転被弾。7回、先頭のバーショ、クレメントに連打を浴びて無死二、三塁のピンチを招いて降板した。

ロバーツ監督は疲労度について「分からないけど、6回の時点でマーク（プライア―投手コーチ）が“あとどれくらいいけるか”と彼に聞いたら“あと3イニングいける”と答えていたという。彼は自分の身体の状態をとてもよく分かっている」と大谷と首脳陣とのやりとりを明かし「6回は今日の中でも一番いいイニングだったと思う。ボールの出方も良かった。ただ、そのあとヒットを打って、クレメントにも打たれて、あそこで流れが変わった。三振を取って切り抜けたかったけどね。翔平は本当によく投げたと思う」と労を労った。