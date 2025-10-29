トランプ米大統領が合衆国建国２５０周年を記念して建設を提案した凱旋門の模型/Kevin Dietsch/Getty Images

（ＣＮＮ）米ホワイトハウスは２９日までに、独立的な連邦機関である美術委員会の委員６人全員を解任した。同委員会は大統領や連邦議会、首都ワシントンに向けて「デザインと美学の問題」に関する助言を行う任務を負う。

解任のタイミングは、首都の建造物に自身のスタイルを取り入れようとするトランプ大統領の最近の動きに重なった。具体的には凱旋（がいせん）門の建設計画やホワイトハウスの新舞踏室、ローズガーデンの舗装工事といった一連の建設プロジェクトだ。

今回の解任は大統領人事局の顧問からのメールで伝えられた。

ＣＮＮが確認したメールには、「ドナルド・J・トランプ大統領に代わり、美術委員会委員としてのあなたの職を即時解任することをお知らせします」と書かれていた。

６人の委員は、バイデン前大統領によって４年間の任期で任命されていた。委員会のウェブサイトによると、同委員会は１９１０年に議会が設立。「芸術と国家の象徴に関する事項について連邦政府に助言し、首都ワシントンの建築開発を指導する」ことが設立の目的だった。

委員らが受け取ったメールには、他の委員会や組織でバイデン氏が任命した職員を解任した際に使用されたものと類似する文言が含まれていた。今年解任が行われたそうした機関には、国立首都計画委員会や米国ホロコースト記念評議会などが含まれる。

ＣＮＮが美術委員会で働くフルタイムの政府職員に連絡を取ったところ、政府閉鎖のため全職員が一時帰休となっていることをメールで告げられた。

美術委員会の解任については米紙ワシントン・ポストが最初に報じた。

今回の解任は、トランプ氏がホワイトハウス東棟の大規模な改修工事を監督しているさなかに行われた。この改修には、約８０００平方メートルの舞踏室の建設計画も含まれる。トランプ氏は舞踏室の建設費用を「約３億ドル（約４５０億円）」と見積もっており、自身と寄付者らの資金で賄うと述べている。

美術委員会が舞踏室建設計画に何らかの管轄権を持つのかどうかは、現時点で明らかではない。