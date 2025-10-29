俳優の草ナギ剛が愛犬の死を報告した。

２９日に所属グループ「新しい地図」の公式サイトが更新され「ＮＡＫＡＭＡの皆さまへご報告」と題し「とても悲しいご報告です」と書き出す。「先月の２３日に、クルミちゃんが天国に旅立ちました。１年前ぐらいから病気と戦い、最後の最後まで僕に精一杯の元気を見せてくれていました」と最期を伝え「ＮＡＫＡＭＡの皆様にも、たくさん可愛がっていただき、心から感謝しています。ありがとうございます」とメッセージ。

「８年と９ヶ月。時間では計り知れないほどの大きな幸せを僕にくれました。本当に強い子で、たくさんの勇気も貰いました。命の儚さ尊さを、目の前で感じることができました」と愛犬に感謝。「悲しみは、いつ癒えるかわかりませんが、それ以上の楽しい事、幸せな事、ポジティブな気持ちが僕の胸の奥にずっしりと残っています」という。「いつか必ずまた会えるよね、クルミちゃん。僕たちは、もうしばらく、こっちの世界で自分の命を燃やして、クルミちゃんが教えてくれた通りに、精一杯自分の人生を全うします。僕はクルミちゃんと出会えて本当に幸せでした。ありがとう、クルミちゃん」と思いを記した。