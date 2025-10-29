ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２９日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは「昨日の番組内５時台のクイズコーナーで間違いがありました」と、２８日に生放送した同番組の「みんなで挑戦！脳シャキクイズ」コーナーで間違いがあったことを明かした。

このクイズは「栗の中に火を入れたら何になる？」。ヒント１が「栗を英語に」で安住アナは「マロンでいいの？」とつぶやき、出演者は「マロン」を軸に考えはじめた。そして、答えは「マカロン」で、その理由は「マロンに（火→カ）入れる」だった。

この回答に安住アナは「栗を英語で言うと『マロン』というヒントが出たんですが、たくさんご指摘をいただきました。英語では、『Ｃｈｅｓｔｎｕｔ（チェスナット）』といってマロンはフランス語です」と釈明し「クイズのスタッフも反省していましたので、どうかお許しいただきたいと思います」と視聴者に理解を求めていた。

続けて安住アナは「マロン」がフランス語だったことを「私も言われるまで気づきませんでした」とし「英語かなと思って実はフランス語だった」という１２の単語を紹介した。

それは「アンケート」「シルエット」「ブーケ」「パラソル」「アンサンブル」「アンコール」「コロッケ」「デビュー」「プロフィール」「マロン」「コンクール」「マヨネーズ」で「服飾、ファッション、料理…あるいは舞台関係の言葉はフランス語発祥の言葉が多いようです」と伝えた。そして「マロン。英語圏ではザリガニだぞうです。マロンケーキ…大変なことになりますからね」と明かすと「ちょっとやめて！」と笑わせていた。