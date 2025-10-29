

櫻井翔

櫻井翔と天海祐希が出演するセブン‐イレブン・ジャパン新TVCM「ミッション！？」篇を、11月4日より全国で放送を開始する。

【動画】櫻井翔＆天海祐希が出演、セブン‐イレブン「ミッション！？篇」CM＆メイキング

第３弾となる新CMでは、櫻井扮する宇宙人アルバイトが、店頭でできたての「揚げ鶏」を元気よくお客におすすめ。オーナー役の天海とともに「おかずにもぴったりなんです」と、商品の魅力を温かく伝える。

注目は、揚げ鶏に興味を示す親子とのやり取りの直後。買い物中の子どもが突然宇宙語を話し始め、一瞬だけユラユラと宇宙人の姿に変身してしまうユニークな展開が描かれる。予想外の出来事に、宇宙人アルバイトの櫻井が呆然と立ち尽くす姿が印象的。

撮影後のインタビューで櫻井は、宇宙語を話す子役との共演について「すごく良い表情をしていて、とても素晴らしかった」と絶賛。揚げ物の良い香りに包まれた現場を「多幸感のある雰囲気」と振り返った。

また、CMタイトルにちなんだ「今年やり残したこと」の質問には、「洋服の断捨離」を挙げ、「ルールに縛られて生きたいタイプ」ゆえに、この２年ほど新しい服を買えていないエピソードを明かした。

さらに、今年ハマっている“ホット”なこととして、地味ながら「足の指を開く」というセルフ企画に数カ月間チャレンジし続けていることを告白。「五本指ソックスがよいと聞けば履いてみたり」と、地道な努力を語った。

櫻井翔インタビュー

――撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。

お店に来る小さな男の子が宇宙語を喋るというCMだったのですが、その男の子がすごく良い表情をしていまして、とても素晴らしかったのが印象深いです。あとは、その子と撮影の合間に色々な話をしていて、僕らの昔のバラエティー番組を見てくれていたりとか、相葉くんの番組を見ていて、あの企画が良かったとか、（今回の撮影は相葉さんが出演していなかったので）なので今回の撮影は、なぜ相葉くんがいないのだろうと思いました（笑）また、リアルに揚げたての香りが漂っている現場だったので、食欲がそそられるというか、小さな男の子と日常の会話をしながら、揚げ物の良い香りに包まれて、多幸感のある雰囲気の現場でしたね。――「ミッション！？」篇のCMで、セブン‐イレブンに来た子どもが櫻井さんに「ミッション、忘れてないよね」と伝えるシーンにちなみ、残り数ヶ月ですが、櫻井さんが今年やり残したこと（やらなきゃいけないこと）を教えてください。

洋服の断捨離ですね。物を増やしたくないので、洋服を少なくしてから買おうというルールを決めたんです。ルールに縛られて生きたいタイプの人間なので、多分ここ２年くらい新しい服を買えていないですね（笑）この間クローゼットを覗いたときに、半分以上は日常的には着ていない服があって、この1か月駆け込みで断捨離したいと思っています。――CMではできたての揚げ物が特徴的ですが、今年櫻井さんがハマっている“ホット”なこと・ものを教えてください。

本当に地味な話ですが、今年の8月末くらいからずっとチャレンジし続けている「足の指を開く」というセルフ企画がありまして。色々な方との会話の中で、足の指のグーパーができるかという話題になったんです。そのときに、自分が全然できなくてこれはまずいということになりました。五本指ソックスがいいと聞けば履いてみたり、小さいボールに乗ると骨が開くからいいと聞けばやってみたり、この下半期ずっとチャレンジし続けています。今のインタビューまで誰にも気づかれていないと思いますが(笑)。――最後にCMをご覧になられる皆さんにメッセージをお願いします。

お店でできたての味を、みなさんもおうちでぜひ楽しんでください！