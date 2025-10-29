ソフトバンクの柳町達（28）が値千金の勝ち越しの適時三塁打を放った。

ソフトバンクに「スタメン定着後すぐアラサー」の悪循環…来季も“全員揃わない年”にならないか

同点で迎えた六回1死二塁で、阪神先発・才木の147キロの直球を引っ張った打球は右翼線へ。「切れるな」と願った打球は線上に落ち、これが勝ち越し打となった。

茨城県出身。慶応高から慶大を経て2019年のドラフト5位でソフトバンクに入団した。

柳町は当時、「中学の時にリトルシニアの大会で日本一になって（慶応高に）声を掛けてもらったのが進学の決め手。今となっては恥ずかしいんですが、茨城で野球に熱中したため、それまで『慶応』という存在すら知りませんでした」と語っていたが、中学時代は茨城の強豪・取手シニアで三塁手として全国制覇を経験。強豪・横浜高の目にも留まる活躍ぶりだったという。

さる強豪校の関係者がこう明かす。

「ミート率が高くて、よく打つので、横浜のスカウトが声を掛けようと、取手シニアの関係者に聞くと『柳町は成績がいいんです』と返された。慶応も声を掛けたって言うから諦めたそうです。相手が慶応じゃ分が悪いって」

かくして「茨城の安打製造機」は、名門慶応で1年夏から3番に座り、神奈川大会は16打数で8安打と大暴れ。前出の関係者が続ける。

「柳町が2年秋に横浜が対戦した県大会で印象的なプレーがあった。2死一、三塁で一走が盗塁。三走の柳町は捕手が二塁へ送球したスキを見て本塁へ突入。これがセーフになって慶応に屈辱のコールド負けを食らった。柳町はやっぱりいい選手だなと、横浜陣営は悔しがっていました」

慶大では元巨人の高橋由伸氏以来となる4年間フル出場で「由伸2世」と呼ばれた。今季は打率.292でリーグ2位。慶応を知らなかった「慶応のプリンス」が、チームを日本一へと牽引する。

◇ ◇ ◇

ところで、ソフトバンクといえば、先日のドラフト会議で佐々木麟太郎を１位指名した。交渉・契約が可能になるのは来年５月のリーグ戦終了後で、契約期限は同７月末とされているが、ソフトバンクが何よりも恐れる「最悪のシナリオ」とは、いったいどのようなものなのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。