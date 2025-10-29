「テンポがいいときは問題ないんですが……」

日本シリーズ第3戦に先発し、6回途中2失点で降板した阪神の才木浩人（26）について、コーチ経験のある球団OBがこう続ける。

「ストレートの回転数がメジャー平均を大きく上回る2700以上を誇る才木は、この日も文句ナシの球質だった。ただ心配なのは、ピンチを迎えた場面で投球の間合いを長く取る傾向があること。メジャーのピッチクロックに倣い、才木がボールを受け取った瞬間から投球動作に入るまでのタイムを計ると、走者を得点圏に置いた場面で20秒を超えるケースが少なくなかった。才木は投球時、ベルト前にグラブを置いてから、顔の前に持っていくなど細かな動作が多い。時にクイックを交えるなど、間合いやフォームを工夫することで打者のタイミングを外せるのが長所。しかし、才木は早ければ今オフ、ポスティングでメジャー挑戦するといわれている。ピッチクロックが導入されているメジャーでは、才木の長所がかえってアダになりかねないという危惧はあります」

メジャーは2023年にピッチクロックが導入され、現行は走者なしで15秒、走者ありで18秒を超えると自動的にボールが宣告される。

「ピッチクロックへの対処に苦慮した日本人メジャー投手は少なくない。2020年オフに日本ハムからレンジャーズへ移籍した、有原航平（ソフトバンク）はそのひとりです。有原も間合いが長い投手で、調子が悪くなるにつれて投球が間延びする悪癖があった。当時のウッドワード監督が『彼は思うようなパフォーマンスが発揮できないと、試合をノロノロしたペースにしてしまうんだ。試合のリズムは維持しなければならない。それは今回が初めてではない』と、激怒したほど。才木は高い投球技術があるとはいえ、ピッチクロックが導入されているメジャーでは、適応力、対応力が求められるでしょう」とは、前出のOBだ。

◇ ◇ ◇

いま、阪神関係者の間ではソフトバンクとの頂上決戦に加え、「次の二軍監督は誰になるのか」という話題でも持ちきりだ。藤川監督と野球観が合う人物が大前提とされるが、有力候補と見られている「２人の大物ＯＢ」とは、いったい誰なのか。

