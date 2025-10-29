今夏の甲子園を初制覇した沖縄尚学（沖縄1位）の来春センバツ出場は厳しい状況となった。

28日、宮崎市内で行われた秋季九州大会準々決勝で、神村学園（鹿児島1位）と対戦。エース左腕の末吉良丞（2年）は4点を追う八回に代打で登場し、そのまま九回マウンドに上がったものの、流れは変えられず、1-4で敗れた。

九州の一般選考枠は4。勝てば当確ランプがともった強豪校対決に敗れて九州大会4強入りを逃し、センバツ出場は絶望的である。

来年ドラフトの目玉候補とされる末吉は、1回戦の有明（熊本2位）戦も七回から救援で登板。3回2安打6奪三振に抑えたが、九州担当のプロのスカウトが「末吉は夏の疲労が抜けていません」とこう言う。

「今夏の甲子園では初戦の金足農戦で14奪三振完封、3回戦の仙台育英戦では11回169球を1人で投げ抜いて3失点完投。灼熱の甲子園でフル回転して、沖縄尚学の夏初優勝に貢献した。その後、高校日本代表の小倉監督に頼み込まれ、U18W杯の日本代表に2年生で唯一選ばれたことで、夏の疲れを抜くタイミングを失ってしまった。新チームに合流してからも本調子に戻っていない。比嘉監督も『明らかに抜けたり、引っかけたりする球が多すぎる』と言っている。県大会準決勝のエナジックスポーツ戦に先発して好投したことはあったが、今秋は疲労を考慮され、リリーフ登板が続いています」

末吉は試合後、「体の状態？ 良くも悪くもないのかな。自分でもよく分かっていない状態。夏の甲子園から休むヒマもなかった？自分の状態が良かった時の投球を見直したりして、その状態を長く続けられるように取り組んでいきたい」と状態が上がってこないもどかしさを吐露した。

九州大会優勝校が明治神宮大会を制すれば、枠が1校増えることになるものの、夏のヒーローが来春は聖地で見られない可能性が高まった。