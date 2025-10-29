ドジャースが敗れて2勝2敗のタイに WS初登板の大谷翔平は7途中4失点で降板 決着は第6戦以降に持ち越し



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月28日（火）（日本時間29日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズ第4戦が現地28日（日本時間29日）にドジャー・スタジアムで行われ、本拠地のドジャースは2-6で敗れて王手ならず、シリーズ2勝2敗のタイとなった。

この日のドジャースの先発は大谷翔平（31）。前日の疲れなんて感じさせないようなそぶりで、2回まで無失点に抑え、さらにチームも2回にキケ・ヘルナンデス（34）の犠牲フライで1点を先制した。

しかし3回表、1死一塁の場面で大谷はゲレーロJr.と対戦。カウント2-1からの4球目、甘く入ったスライダーを捕らえられて逆転の2ラン本塁打を献上。



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

巻き返しを図りたい打線もブルージェイズ先発のビーバー（30）を捕らえ切れず、苦しい展開になっていく。

大谷はその後尻上がりによくなり、5回から2イニング連続で無失点に。だが、7回に無死二、三塁のピンチを作り無念の降板。その後のリリーフ陣が打ち込まれスコアは1-6になった。

なんとか巻き返したいドジャースだが、9回にようやく1点を返すも反撃はこれで終わり試合終了。ドジャースが2勝2敗のタイに追いつかれて決着は第6戦以降に持ち越しとなった。

明日の第5戦を制して世界一へ王手をかけるのは果たしてどちらのチームか。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ド軍ロバーツ監督「ショウヘイは地球上で最高の選手だ。ボンズは私が見た中で最高の打者だったがこの時代においてはショウヘイかジャッジだろう」

「史上最高の試合の一つだった」延長18回の死闘を制した指揮官が語る大谷翔平への究極のリスペクト