岩手大学「重要なお知らせ」SNSでも何度も呼びかけ 「本当に洒落にならん」「とてもネタポストできない」…クマ出没
国立大学法人・岩手大学は28日、公式サイトに「重要なお知らせ」を掲出した。
【画像】岩手大学 クマ出没で呼びかけ（実物投稿）
「大学構内への熊出没に伴い、10月28日（火）午後の講義はすべて休講といたします。大学構内にいる学生は、明るいうちに開けた通りを利用して舘坂門・正門から帰宅するようにしてください。また、熊が構内に居る可能性があるため、10月29日（水）は終日全学休講となります。学生は決して大学構内に立ち入らないでください」と呼びかけた。
公式Xも28日から何度も更新。「岩手大学構内にクマが出没しているため、10月28日（火）午後の講義はすべて休講となります。大学構内に居る学生は、当面建物の中に避難するようにしてください」、「岩手大学構内にクマが出没し、現在も自然観察園・圃場など西下台側付近にいると思われます。大学構内にいる学生は、明るいうちに開けた通りを利用して舘坂門・正門から帰宅するようにしてください」など、具体的に伝えている。
29日朝には「本日も大学構内にてクマの目撃情報が寄せられています。安全確保を最優先するため、10月29日（水）は終日、全学休講としております。学生の皆さんは、決して大学構内に立ち入らないようにしてください」と発信した。
これに対して「本当に洒落にならん、、」「とてもネタポストできないよ」など多数のコメントがつき、「クマも大学で学ぶ時代か…ｗ」と茶化す人もでている。
【画像】岩手大学 クマ出没で呼びかけ（実物投稿）
「大学構内への熊出没に伴い、10月28日（火）午後の講義はすべて休講といたします。大学構内にいる学生は、明るいうちに開けた通りを利用して舘坂門・正門から帰宅するようにしてください。また、熊が構内に居る可能性があるため、10月29日（水）は終日全学休講となります。学生は決して大学構内に立ち入らないでください」と呼びかけた。
29日朝には「本日も大学構内にてクマの目撃情報が寄せられています。安全確保を最優先するため、10月29日（水）は終日、全学休講としております。学生の皆さんは、決して大学構内に立ち入らないようにしてください」と発信した。
これに対して「本当に洒落にならん、、」「とてもネタポストできないよ」など多数のコメントがつき、「クマも大学で学ぶ時代か…ｗ」と茶化す人もでている。