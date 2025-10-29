今回は、妻が離婚を決意した夫の言動について、エピソードを紹介します。

子供が高熱だと知っているはずなのに…

「うちの夫はいわゆるモラハラ夫です。で、普段育児をしないくせに外では育児の話をしたりする、なんちゃってイクメン夫でもあります……。

そんなある日、夫は会社の後輩を家に連れてきて、私に食事の用意をするよう命じたんです。でもちょうどその日子供が高熱を出していて、正直それどころじゃなく……。夫だって子供の体調が悪いのを知っているんですよ。

で、夫に『なんでこんな大変なときに後輩を家に連れてくるの？』『後輩と飲む時間があるなら、子供の看病をしてよ』と言ったんです。すると夫は『子育ては母親の仕事だろ？』と平然と言い放ち、唖然……。『もうこの人とは無理だわ……』と思い、離婚を決意しました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ ここまでひどい態度を夫にとられたら、離婚を考えるのは自然ですよね。ただ夫は妻が離婚を決意しているとは、少しも気付いていなさそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。