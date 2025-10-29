「夫婦でデートはする？」青木裕子＆ナイナイ矢部、ミキティ＆庄司智春、横澤夏子夫妻…それぞれのお出かけ事情

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

10月28日（火）に放送された同番組には、ゲストに青木裕子が出演。“夫婦でデートはするか？”について3人が語った。

【映像】「ずっと一緒にいて楽しいですか？」青木裕子が藤本美貴に直球質問

息子が11歳、9歳なり、夫婦2人の時間について話が及ぶと、藤本は青木に「夫婦でデートとかはしないんですか？ お休みの日とか」と質問を投げかけた。

これに対し青木は「しないです」ときっぱり。一方、横澤は「仕事の合間にランチ行ったりする」と語り、藤本も「休みの日は、用事がない限りずっと一緒にいる」と2人でいる時間が長いことを明かした。

これを聞いて「へー！」と驚いた青木は、藤本に「楽しいですか？」と素朴な疑問をぶつける。藤本は爆笑しながら「楽しいですよ！」と答えた。

青木は、お互い常に周りに人がいる環境で過ごしているからか「時間ができたら矢部さんといたいというより『1人でいたい』となることが多い」と自身の気持ちを正直に語った。

青木は続けて、子ども2人がサマースクールで1週間ほど家を空けたときのエピソードを披露。久しぶりに夫婦だけになるということで、普段の2人を知る次男から本気で心配されてしまったそう。「僕たち2人とも行ったら、パパとママ2人でしょ？ どっちか残った方がいい？」と聞かれたと明かし、スタジオの笑いを誘った。