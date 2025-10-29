負傷離脱続くMFロドリ…ペップ「近いうちに復帰できればいいが、まだだ」
マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督はスペイン代表MFロドリの復帰時期は「まだ未定」だと明かしている。英『スカイスポーツ』が報じた。
10月5日のプレミアリーグ第7節ブレントフォード戦の前半に負傷交代したロドリ。試合後にグアルディオラ監督は「ハムストリングに少し痛みを感じたようだが、それほどひどくいはないようだ」と語っていたが、招集されていたスペイン代表から離脱。その後は、プレミアリーグ2試合、欧州CL1試合を欠場している。
29日に開催されるカラバオ杯4回戦ボーンマス戦の前日会見に出席したグアルディオラ監督は、ロドリの復帰時期について問われると「近いうちに復帰できればいいが、まだだ」と答えている。
「彼は部分的に我々と一緒にトレーニングしており、良くなってきている。しかし、問題が2度起こった後なので、今週はそれがどのように進展するのか見守るつもりだ」
ロドリは昨季開幕直後に右膝前十字靭帯を断裂し、シーズンをほぼ欠場している。
