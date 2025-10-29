「データセンター」が１３位、クアルコムが本格参入＜注目テーマ＞ 「データセンター」が１３位、クアルコムが本格参入＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ 造船

２ 防衛

３ レアアース

４ サイバーセキュリティ

５ ペロブスカイト太陽電池

６ 半導体

７ 人工知能

８ 量子コンピューター

９ 核融合発電

１０ 船舶



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「データセンター」が１３位となっている。



米クアルコム＜QCOM＞は２７日、ＡＩデータセンター市場への本格参入を発表した。新型チップとサーバー製品を投入する。最初の顧客はサウジアラビアのＡＩ企業で、来年から大規模なデータセンターを稼働させる予定という。これを受け同社株は一時２２％高と急騰し、マーケットの注目を浴びた。



生成ＡＩの普及が進むなか、その基盤となるデータセンターの整備は欠かせない。急拡大する需要を取り込むべく、米ＩＴ大手をはじめ世界のテクノロジー企業が取り組みを活発化させている状況だ。データセンターの運営・投資を行う企業から、半導体や電線、電力インフラに関わる企業まで産業の裾野は広く、このカテゴリーに属する銘柄群には依然として投資家の熱い視線が注がれている。



きょう前引け時点の関連銘柄の値動きではソフトバンクグループ<9984.T>が高く、日立製作所<6501.T>、フジクラ<5803.T>、キオクシアホールディングス<285A.T>が水準を切り上げている。さくらインターネット<3778.T>は堅調。決算に絡み、きんでん<1944.T>、高砂熱学工業<1969.T>が値を飛ばしている。半面、不適切会計問題に揺れるニデック<6594.T>が引き続き安い。また、富士通<6702.T>、東京電力ホールディングス<9501.T>などが軟調に推移している。



出所：MINKABU PRESS