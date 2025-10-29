CHiCO with HoneyWorks、アニメタイアップシングル2タイトルを本日同時リリース
CHiCO with HoneyWorksが、シングル「くすぐったい。」と「戦場の華」を2タイトルを同時リリースした。
シングル2作品がいずれもアニメタイアップに決定したことで話題になっていた本作は、甘酸っぱい恋模様を描いたキュートなポップチューンで、TVアニメ『キミと越えて恋になる』のオープニングテーマ「くすぐったい。」。そして、ストレートなロックサウンドで魅せるTVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』のオープニングテーマ「戦場の華」。まったく異なる世界観ながら、どちらも“チコハニ”らしさ全開の2タイトルに仕上がっているという。
また、発売を記念して期間限定公開されていた「くすぐったい。」「戦場の華」のスタジオライブ映像を10月31日21時よりCHiCO with HoneyWorksのYouTubeチャンネルにて再度公開することが決定した。活動休止前はライブでしか見ることができなかったパフォーマンスを再び映像で楽しめる貴重な機会となっているので、ぜひチェックしていただきたい。
なおCHiCO with HoneyWorksは、11月より再始動後初の東名阪Zeppツアーを控えている。一般発売直後に全会場即ソールドアウトを達成し、勢いそのままに本日発表された＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞への出演も決定した。
■19thシングル「くすぐったい。」
2025年10月29日（水）発売
※TVアニメ『キミと越えて恋になる』オープニングテーマ
CD購入：https://cwhw.lnk.to/gRsDn8
配信：https://cwhw.lnk.to/kusuguttai_DG
CHiCO with HoneyWorks盤(CD) SMCL-966 1,500円（税込）
アニメ盤（期間生産限定盤）(CD) SMCL-967 1,500円（税込）
◆収録内容
くすぐったい。
Lyrics：Gom, shito Music：Gom Arrangement：HoneyWorks
人生のオーケストラ
Lyrics：shito, Gom Music：shito, 中西 Arrangement：HoneyWorks
03.くすぐったい。- Instrumental -
04.人生のオーケストラ - Instrumental -
◆TVアニメ『キミと越えて恋になる』
TOKYO MXほかにて放送中
https://www.kimikoe-anime.com/
■20thシングル「戦場の華」
2025年10月29日（水）発売
※TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』オープニングテーマ
CD購入：https://cwhw.lnk.to/YQwIaE
配信：https://cwhw.lnk.to/SenjyonoHana_DG
CHiCO with HoneyWorks盤(CD) SMCL-968 1,500円（税込）
アニメ盤（期間生産限定盤）(CD) SMCL-969 1,500円（税込）
◆収録内容：
01.戦場の華
Lyrics：shito, Gom Music：shito Arrangement：HoneyWorks
02.ラブホイッスル Alert！
Lyrics：Gom, shito Music：Gom, 宇都圭輝 Arrangement：HoneyWorks
03.戦場の華 - Instrumental -
04.ラブホイッスル Alert！ - Instrumental -
◆TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』
TOKYO MXほかにて放送中
https://saihito-anime.com/
◾️＜LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026＞
2025年
1月11日（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
1月12日（月・祝）愛知・Zepp Nagoya
1月18日（日）東京・Zepp DiverCity
※全会場ソールドアウト
詳細：https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54239&artist=cwhw
