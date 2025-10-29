Toi Toi Toiが、最新曲「Fortune World」を本日配信リリースした。

今作は、アップテンポで耳に残るサウンドに、前向きで共感性の高い歌詞が重なり合い、ライブでも日常でも気持ちを明るく照らしてくれる応援ソングだという。歌詞では、占いをモチーフに物語の“お決まり”を飛び越えたい気持ちや、占いの結果に一喜一憂するリアルな心情を描いている。また、「パッパッパッ」「キラッキラッキラッ」といったオノマトペが軽快に響き、聴く人を自然と笑顔にしてくれるような楽曲に仕上がっているとのことだ。

ジャケット写真

なおToi Toi Toiは、10月29日、11月9日に東京・表参道GROUNDにて主催単独公演を開催する。

◾️8thデジタルシングル「Fortune World」 配信日：2025年10月29日（水）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Fortune_World

◾️1stシングルCD『Toi Toi Toi』

発売日：2025年10月22日（水）

CD購入URL：https://lnk.to/ToiToiToi_1stSG_CD

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Toi_Toi_Toi_ 初回限定版 PST-10001 3,000円（税込）

豪華特典ブックレット封入

1.Toi Toi Toi

2.涙のストーリーテラー

3.Movin’on 通常版 PST-10002 1,200円（税込）

1.Toi Toi Toi

2.HAPPY CLIMAX

3.オトナヒロイン

◾️＜Trick or Toi Toi Toi＞ 日時：2025年10月29日（水）開場 19:00 / 開演 19:30

会場：東京都 表参道GROUND

チケット情報：https://ticketdive.com/event/Trick_or_Toi_2025

◾️＜Charme du sourire＞ 日時：2025年11月9日（日）開場 19:00 / 開演 19:30

会場：東京都 表参道GROUND

チケット情報：https://ticketdive.com/event/Toi-Charme_du_sourire